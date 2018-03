13. März 2018, 18:58 Uhr Syrien Angst vor dem Häuserkampf

Die Artillerie feuert, die Internetverbindung ist gekappt: Kurden in der umzingelten Stadt Afrin fürchten die türkische Armee.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Das türkische Militär hat nach eigenen Angaben die von Kurden dominierte Stadt Afrin im Norden Syriens vollständig umstellt. Sie steht im Zentrum der Operation Olivenzweig, in deren Zuge die Türkei und mit ihr verbündete syrische Rebellengruppen seit 20. Januar offiziell die kurdischen YPG-Milizen jenseits der Grenze angreifen. Kurdische Quellen bestätigten, dass alle Zufahrtsstraßen unpassierbar seien, weil sie von türkischer Artillerie mit Granaten unter Feuer genommen würden. Zuvor waren bereits die Kommunikations- und Internetverbindungen nach Afrin zusammengebrochen. Ankara hat Spezialeinheiten für den Häuserkampf entsandt.

Am Montag waren Tausende Zivilisten vor den anrückenden türkischen Einheiten in Gebiete geflohen, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden, vor allem in die schiitischen Orte Zahrah und Nubl. Der Sprecher der kurdischen Partei PYD, Ebrahim Ebrahim, sagte, sie fürchteten sich vor Grausamkeiten der türkischen Armee und deren Verbündeten. Die Angreifer hätten die Wasser- und Elektrizitätsversorgung zerstört. In dem eingeschlossenen Gebiet sollen sich 700 000 Menschen befinden. 236 Zivilisten wurden laut kurdischen Quellen getötet, fast 700 verletzt.

Afrin ist die größte Stadt des gleichnamigen Kantons im Norden Syriens, der sich seit Ende 2013 faktisch selbst verwaltet. Die Kurdenpartei PYD ist dabei die dominierende Kraft. Ihr bewaffneter Arm, die YPG-Milizen, gelten der Türkei als syrischer Ableger der als Terrorvereinigung verbotenen PKK. Die YPG sind zugleich die wichtigsten Verbündeten der Amerikaner in Syrien und stellen den mit Abstand größten Teil der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), zu denen auch noch arabisch-sunnitische und assyrische Milizen gehören. Die SDF haben mit US-Unterstützung die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) weitgehend aus dem Osten Syriens vertrieben.

Die Kurden werfen der Türkei vor, die angestammte Bevölkerung aus Afrin zu vertreiben, die überwiegend aus Kurden besteht, aber auch Minderheiten wie Jesiden und assyrischen Christen. Stattdessen würden Turkmenen und Araber angesiedelt. Die Türkei weist die Vorwürfe ethnisch motivierter Vertreibungen als "absolut falsch" zurück; es gehe nicht darum, die Demografie zu verändern. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte aber mehrmals angekündigt, die geplante 30 Kilometer tiefe Pufferzone entlang der Grenze ihren "wahren Besitzern" zurückzugeben - den syrischen Flüchtlingen in der Türkei.

Nahe der Hauptstadt Damaskus setzten unterdessen Einheiten des Regimes von Präsident Baschar al-Assad ihre Angriffe auf die Rebellen-Enklave Ost-Ghouta fort. Am Dienstag wurden laut den UN erste Schwerverletzte aus dem Gebiet gebracht, nach Angaben von Ärzten durften 31 Verletzte von einer UN-Liste mit mehr als 1000 Namen das Gebiet mit Angehörigen verlassen, insgesamt 170 Menschen. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen laut Ärzten auf 1450 gestiegen, die der Verwundeten auf 5500. Die größte Rebellengruppe in dem Gebiet, die satanistisch geprägte Jaisch al-Islam, wies Berichte zurück, sie verhandle mit der Regierung in Damaskus über einen Abzug gegen freies Geleit. Sie kontrolliert Douma, die größte Stadt in der östlichen Ghouta, die nach dem Vormarsch von Regierungseinheiten inzwischen aber von den anderen Gebieten isoliert ist.

Im UN-Sicherheitsrat kam es zu einer scharfen Auseinandersetzung zu Syrien. US-Botschafterin Nikki Haley drohte, die USA könnten von sich aus handeln, wenn es der Sicherheitsrat nicht tue. Sie forderte eine neue Resolution, weil die vom Rat beschlossenen 30-tägige Waffenruhe nicht eingehalten werde. Verteidigungsminister Jim Mattis und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten zuvor Warnungen an Assad und Russland wiederholt, Chlorgas oder Chemiewaffen einzusetzen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Generalstabschef Walerij Gerassimow drohten mit "ernsten Konsequenzen" und Vergeltung, sollten die USA Ziele in Syrien attackieren oder russische Soldaten dort in Gefahr bringen.