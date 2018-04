20. April 2018, 18:55 Uhr Südkorea Erfolgsmodell

Die asiatische Musterdemokratie stand lange im Schatten des Nordens. Heute hat man den Nachbarn längst hinter sich gelassen.

Von Christoph Neidhardt

Vor einigen Jahren schlug der Dokumentarfilm "Old Partner" in Südkorea alle Kassenrekorde. Der Film zeichnet die Liebe eines greisen Bauern zu seiner Kuh nach. Die Rührung der Zuschauer hatte Gründe: Viele Südkoreaner kannten das karge Bauernleben gar nicht mehr, das Bild vom Kuhdung in den Straßen war Nostalgie, die Firmenlogos von Samsung, LG und Hyundai längst Wahrzeichen des asiatischen Landes. Das war in den Fünfziger- und Sechzigerjahren anders, da gehörte Südkorea zu den ärmsten Staaten der Welt. Der Internationale Währungsfonds ...