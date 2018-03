23. März 2018, 14:14 Uhr Südfrankreich Geiselnahme in Supermarkt - mindestens zwei Tote

In der französischen Gemeinde Trèbes in der Nähe von Carcassonne hat ein Mann einen Supermarkt überfallen und Geiseln genommen.

In der "Super U"-Filiale sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem weiteren Vorfall in Carcassonne wurde ein Polizist am Morgen angeschossen. Das Auto, aus dem der Täter schoss, wurde später auf dem Parkplatz des Supermarkts gefunden.

In einem Supermarkt im Süden Frankreichs sind bei einer Geiselnahme zwei Personen getötet worden. Ein Mann soll gegen 11.15 Uhr in Trèbes, einer Gemeinde in der Nähe von Carcassonne, einen Supermarkt betreten haben, dann seien Schüsse zu hören gewesen, wie Zeugen berichten. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde ein Fleischverkäufer der Kette "Super U" erschossen. Die Identität des zweiten Todesopfers ist nicht geklärt. Drei weitere Menschen sollen dem Innenministerium zufolge verletzt sein.

Der Angreifer befindet sich den Behörden zufolge noch in dem Supermarkt. Bislang ist nicht klar, wie viele Menschen sich außerdem in dem Gebäude befinden und ob es weitere Tote oder Verletzte gibt. Hubschrauber kreisen über Gemeinde. Die Polizei hat den Bereich um den Supermarkt weiträumig abgesperrt. Die Schüler in dem Ort wurden angewiesen, in ihren Klassenräumen zu bleiben.

Premierminister Edouard Philippe spricht im Nachrichtensender LCI von einer "ernsten Lage". Er teilt mit, dass alles darauf hindeute, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handle. Die Nachrichtenagentur AFP meldet unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Carcassonne, der Täter habe einen Bezug zur Terrormiliz Islamischer Staat. Zeugen berichteten dem Radiosender "France Info", der Täter habe "Allahu Akbar" gerufen. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit Terrorismus eingeleitet. Französischen Medien zufolge hat der Geiselnehmer die Befreiung von Salah Abdeslam verlangt, dem einzigen Überlebenden der Pariser Terror-Attacke von 2015.

Das Innenministerium fordert die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden. Innenminister Gérard Collomb twittert, dass er unverzüglich nach Trèbes fahren wolle.

Zweiter Vorfall am Vormittag

Zudem wurde am Vormittag ein Beamter von CRS, einer Einheit der Bundespolizei, im nahegelegenen Carcassonne durch Schüsse an der Schulter verletzt, als er mit drei Kollegen vom Joggen kam. Der Angreifer habe mindestens fünf Schüsse aus seinem Wagen abgegeben, bevor er die Flucht ergriff, meldet die Polizei auf Twitter. Der angeschossene Polizist befindet sich nach Angaben des französischen Premierministers in einem kritischen Zustand. Das Fahrzeug, aus dem er attackiert wurde, wurde AFP zufolge auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in Trèbes abgestellt. Bei dem Halter soll es sich um einen polizeibekannten Mann mit marokkanischen Wurzeln handeln, der in Carcassonne wohnt. AFP zufolge soll der 30-Jährige wegen Radikalisierung observiert worden sein.