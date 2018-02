15. Februar 2018, 20:37 Uhr Südafrika Ramaphosa will Korruption bekämpfen

Der Stellvertreter des zurückgetretenen Jacob Zuma ist neuer Präsident Südafrikas.

Von Bern Dörries, Kapstadt

Cyril Ramaphosa ist der fünfte Präsident Südafrikas nach dem Ende der Apartheid. Das Parlament in Kapstadt wählte ihn am Donnerstag ohne Gegenstimme, die Opposition hatte keinen Kandidaten aufgestellt. Die Abgeordneten des regierenden ANC brachen in Jubel aus und tanzten im Plenarsaal in Kapstadt. An der Börse in Johannesburg legten die Kurse mehr als drei Prozent zu, auch die Landeswährung Rand gewann an Stärke. "Wir haben vor allem die Korruption auf dem Radar", sagte Ramaphosa nach seiner Wahl. Er wird am ...