6. April 2018, 18:49 Uhr Südafrika Prozess gegen Zuma vertagt

Das Verfahren gegen den früheren Staatspräsidenten wird in Durban eröffnet, für 20 Minuten. Es geht um Betrug, Korruption, Geldwäsche.

In Südafrika hat der Prozess gegen Ex-Präsident Jacob Zuma wegen mutmaßlicher Korruption am Freitag begonnen. Allerdings vertagte der Richter die Verhandlung nach 20 Minuten auf 8. Juni. Der 75 Jahre alte Zuma sei lächelnd und unter Jubel Hunderter Unterstützer am Obersten Gericht in Durban angekommen, berichteten lokale Medien. Er sei "unschuldig, bis mir das Gegenteil bewiesen wird", sagte Zuma. Der Ex-Präsident muss sich wegen mutmaßlicher Korruption, Geldwäsche sowie Betrug im Zusammenhang mit einem Milliarden-Rüstungsgeschäft von 1999 verantworten. Zuma war damals Vizepräsident. Er weist alle Vorwürfe zurück .