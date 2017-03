13. März 2017, 23:41 Uhr Streit zwischen EU und Türkei Türkei will niederländische Diplomaten nicht einreisen lassen









Im Streit mit den Niederlanden legt die Türkei nach: Sie kündigte an, niederländische Botschafter nicht mehr einreisen zu lassen.

Zuvor hatten niederländische Behörden türkischen Regierungspolitikern wegen Nazivergleichen die Einreise verweigert.

Der türkische Präsident Erdoğan feindet unterdessen erneut Bundeskanzlerin Merkel an.

Die Türkei will dem niederländischen Botschafter die Einreise verwehren. Der türkische Luftraum werde für sämtliche Diplomaten aus den Niederlanden gesperrt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmuş nach einer Regierungssitzung. Alle hochrangigen politischen Gespräche mit den Niederlanden würden gestoppt. Zudem werde die Regierung das Parlament bitten, sich aus einer niederländisch-türkischen Freundschaftsgruppe zurückzuziehen.

Kurtulmuş sagte, die Maßnahmen sollten solange aufrecht erhalten bleiben, bis die Niederlande die türkische Forderung nach einer "Wiedergutmachung" erfüllt hätten. "Das ist eine Krise und eine sehr tiefe. Wir haben diese Krise nicht geschaffen oder auf diese Stufe gebracht", sagte er.

Nach Nazi-Vergleichen von Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatten ihm niederländische Behörden die Landeerlaubnis verweigert und ließen auch die mit dem Auto eingereiste Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya nicht auftreten. Die Türkei kündigte daraufhin Vergeltung an.

Erdoğan wirft Merkel vor, Terroristen zu unterstützen

Zuvor hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan Bundeskanzlerin Angela Merkel Terrorunterstützung vorgeworfen. "Verehrte Merkel, Du unterstützt Terroristen", sagte Erdoğan in einem Interview des türkischen Senders A Haber. Deutschland gehe nicht gegen die PKK vor, obwohl sie diese zur Terrororganisation erklärt habe. Die Türkei führt immer wieder an, über in Deutschland lebende mutmaßliche PKK-Terroristen, genügend Beweise an die deutschen Behörden geliefert zu haben. Deutschland hingegen verneint dies.

Auch dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland, das er als "Staatsfernsehen" bezeichnet, warf Erdoğan in dem Interview vor, Terrororganisationen zu unterstützen und zudem Propaganda gegen das geplante Präsidialsystem in der Türkei zu machen. Erdoğan nutzt die Probleme in den Beziehungen zur EU und insbesondere zu Deutschland aus, um damit innenpolitisch Kapital zu schlagen. Gerade jetzt kurz vor dem Referendum setzt er auf Eskalation, so lautet der Vorwurf vieler Politiker und Medien.

Kanzlerin Angela Merkel will sich aber nicht vom türkischen Präsidenten provozieren lassen. Regierungssprecher Steffen Seibert bezeichnete Erdoğans Vorwurf als "erkennbar abwegig". "Die Bundeskanzlerin hat nicht die Absicht, sich am Wettlauf der Provokationen zu beteiligen. Sie macht das nicht mit", erklärte Seibert.

Bereits vergangene Woche hatte der deutsch-türkische AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroğlu der ARD vorgeworfen, "Fake News" zu verbreiten und die Inhalte der Verfassungsänderung zur Einführung eines Präsidialsystems falsch darzustellen. Darüber wird in der Türkei am 16. April in einem Referendum abgestimmt. Das neue System würde die Macht in der Türkei weitgehend bei Präsident Erdoğan bündeln.

Hintergrund: Türkische Regierung beschimpft EU-Staaten seit Wochen

Die türkische Regierung wirft seit Wochen mit Beschimpfungen in Richtung Deutschland und anderer europäischer Staaten nur so um sich. Nachdem ein Auftritt des türkischen Außenministers in Hamburg aus Brandschutzgründen abgesagt wurde, bezeichnete die türkische Regierung Deutschland als faschistisch und die Absagen der Auftritte als Nazi-Methoden.

Ähnliche Vergleiche wählten Erdoğan und seine Minister, nachdem die Niederlande dem türkischen Außenminister, der in Rotterdam Wahlkampf für ein Ja beim Referendum machen wollte, die Landeerlaubnis verweigerte und die Bildungsministerin auswies.