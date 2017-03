14. März 2017, 13:24 Uhr Streit zwischen EU und Türkei Erdoğan wirft Niederlanden Massaker an 8000 Bosniern vor









In wenigen Wochen stimmen die Türken über die von Präsident Erdoğan angestrebte Verfassungsreform ab.

Die türkische Regierung sucht die Eskalation mit den Niederlanden, Deutschland und der EU insgesamt.

Bei den Niederlanden rührt Erdoğan an ein heikles Thema. Einen EU-Appell zur Mäßigung weist Ankara als "wertlos" zurück.

In seinem Wüten gegen die Niederlande legt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan verbal noch einmal nach. Nachdem er sie am Wochenende im Streit um Auftrittsverbote türkischer Minister als "Nazi-Überbleibsel" und "Faschisten" beschimpft hatte, warf er ihnen einen "verkommenen" Charakter vor.

Er begründete das mit dem Verhalten niederländischer Blauhelmsoldaten im Bosnienkrieg in den 1990er Jahren, die bei Srebrenica stationiert waren. "Wir kennen die Niederlande und die Niederländer vom Srebrenica-Massaker. Wir wissen, wie verkommen ihr Charakter dadurch ist, wie sie dort 8000 Bosnier abschlachteten", behauptete Erdoğan auf einer Veranstaltung in Ankara, wie unter anderem die türkische Zeitung Hürriyet meldet.

Der türkische Präsident rührt damit an ein für die Niederlande heikles Thema, verfälscht dabei aber die Fakten massiv. In der Gegend von Srebrenica hatten bosnisch-serbische Truppen im Juli 1995 ein Massaker an mehr als 8000 muslimischen Bosniern verübt. Niederländische UN-Blauhelmsoldaten leisteten den serbischen Milizen keinen Widerstand und versuchten nicht, dem Töten Einhalt zu gebieten.

Ein niederländisches Zivilgericht entschied deshalb 2014, dass die Niederlande mitschuldig am Tod von 300 Menschen in Srebrenica seien, deren Angehörige geklagt hatten. Die niederländischen Soldaten haben allerdings selber niemanden getötet. Die Niederlande weisen die Verantwortung für das Nichteingreifen unter Verweis auf die Tatsache zurück, dass die Soldaten unter UN-Kommando standen.

Türkei nennt EU-Aufruf zur Mäßigung "wertlos"

Zuvor hatte die türkische Regierung am Dienstag die EU scharf angegriffen und einen Aufruf Brüssels zur Mäßigung als "wertlos" bezeichnet. Das Außenministerium in Ankara kritisierte, im Streit um Auftrittsverbote türkischer Minister habe sich die EU auf die Seite der Niederlande gestellt, obwohl die Regierung in Den Haag "Menschenrechte und europäische Werte klar verletzt" habe.

Am Montag hatten EU-Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Johannes Hahn und die Außenbeauftragte Federica Mogherini den Beitrittskandidaten Türkei dazu aufgerufen, "auf überzogene Aussagen und Handlungen zu verzichten, die die Lage weiter zu verschlimmern drohen".

Ebenfalls am Montag hatte die Türkei angekündigt, dem niederländischen Botschafter die Einreise zu verwehren. Der türkische Luftraum werde für sämtliche Diplomaten aus den Niederlanden gesperrt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmuş nach einer Regierungssitzung. Alle hochrangigen politischen Gespräche mit den Niederlanden würden gestoppt. Zudem werde die Regierung das Parlament bitten, sich aus einer niederländisch-türkischen Freundschaftsgruppe zurückzuziehen.

Kurtulmuş sagte, die Maßnahmen sollten so lange aufrechterhalten bleiben, bis die Niederlande die türkische Forderung nach einer "Wiedergutmachung" erfüllt hätten. "Das ist eine Krise und eine sehr tiefe. Wir haben diese Krise nicht geschaffen oder auf diese Stufe gebracht", sagte er.

Wegen Sicherheitsbedenken und Drohgebärden aus Ankara hatten die niederländischen Behörden Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Landeerlaubnis verweigert und ließen auch die mit dem Auto eingereiste Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya nicht auftreten. Die Türkei kündigte daraufhin Vergeltung an.

Erdoğan wirft Merkel vor, Terroristen zu unterstützen

Zuvor hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan Bundeskanzlerin Angela Merkel Terrorunterstützung vorgeworfen. "Verehrte Merkel, du unterstützt Terroristen", sagte Erdoğan in einem Interview des türkischen Senders A Haber. Deutschland gehe nicht gegen die PKK vor, obwohl sie diese zur Terrororganisation erklärt habe. Die Türkei führt immer wieder an, über in Deutschland lebende mutmaßliche PKK-Terroristen genügend Beweise an die deutschen Behörden geliefert zu haben.

Die Bundesregierung wies die Anschuldigungen des türkischen Präsidenten umgehend und sehr deutlich zurück: "Die Vorwürfe sind erkennbar abwegig", erklärte Merkels Sprecher Steffen Seibert. "Die Bundeskanzlerin hat nicht die Absicht, sich am Wettlauf der Provokationen zu beteiligen."

Auch dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland, das er als "Staatsfernsehen" bezeichnet, warf Erdoğan in dem Interview vor, Terrororganisationen zu unterstützen und zudem Propaganda gegen das geplante Präsidialsystem in der Türkei zu machen. Erdoğan nutzt die Probleme in den Beziehungen zur EU und insbesondere zu Deutschland aus, um damit innenpolitisch Kapital zu schlagen. Gerade jetzt kurz vor dem Referendum setzt er auf Eskalation, so lautet der Vorwurf vieler Politiker und Medien.

Hintergrund: Türkische Regierung beschimpft EU-Staaten seit Wochen

Die türkische Regierung wirft seit Wochen mit Beschimpfungen in Richtung Deutschland und anderer europäischer Staaten nur so um sich. Nachdem ein Auftritt des türkischen Außenministers in Hamburg aus Brandschutzgründen abgesagt wurde, bezeichnete die türkische Regierung Deutschland als faschistisch und die Absagen der Auftritte als Nazi-Methoden.

Ähnliche Vergleiche wählten Erdoğan und seine Minister, nachdem die Niederlande dem türkischen Außenminister, der in Rotterdam Wahlkampf für ein Ja beim Referendum machen wollte, die Landeerlaubnis verweigerte und die Bildungsministerin auswies.