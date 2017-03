7. März 2017, 20:14 Uhr Streit um Wahlkampf-Auftritte Çavuşoğlu: "Systematische Gegnerschaft zur Türkei"









Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu will in der Hamburger Residenz des türkischen Generalkonsuls sprechen.

Die lange Suche nach Räumlichkeiten endet in einer geschlossenen Gesellschaft, an der auch die Polizei nichts auszusetzen hat.

Der Blick nach Hamburg offenbart viel über das Beharrungsvermögen der türkischen Regierung.



Von Thomas Hahn und Mike Szymanski , Hamburg/Istanbul

Die kleine Odyssee des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu endet dort, wo Hamburg besonders schön ist: Am Uhlenhorster Alsterufer. Vom Balkon der Hamburger Residenz des türkischen Generalkonsuls sprach Çavuşoğlu am Dienstagabend vor rund 200 Anhängern über die Erfolge und Pläne der Regierung Erdoğan - im Zusammenhang mit dem Referendum, mit dem der türkische Staatschef seine Präsidialmacht ausbauen will. Çavuşoğlu warf Deutschland nach einer Simultanübersetzung des Fernsehsenders n-tv eine "systematische Gegnerschaft zur Türkei" vor. "Bitte hört auf, uns Lektionen in Menschenrechten und Demokratie zu erteilen", fügte Çavuşoğlu mit Blick auf die Umstände seines Auftritts hinzu. Der war zuvor an einem anderen Veranstaltungsort untersagt worden.

Ein seltsamer Wettlauf der Erdoğan-Getreuen um Redezeit

Wer etwas über das Beharrungsvermögen der türkischen Regierung lernen wollte, der hat am Montag und Dienstag nach Hamburg blicken müssen. Ein seltsamer Wettlauf der Erdoğan-Getreuen um Redezeit in der deutschen Heimat vieler wahlberechtigter Türken war dort zu erleben. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte schien dabei zwischendurch schon das letzte Wort zu haben. Dann war plötzlich von einem neuen Veranstaltungsort in Norderstedt die Rede. Bis am Dienstagnachmittag feststand, dass der Generalkonsul dem Außenminister die Ehre erweise. Der Hamburg-Ableger der Erdoğan-Partei AKP meldete auf Facebook, die Veranstaltung werde live in den sozialen Medien übertragen.

Mevlüt Çavuşoğlu hatte ein paar Stunden zuvor in Istanbul schon klar gemacht, dass er in jedem Fall nach Hamburg reisen werde. Er spricht vor 70 Konsuln. Diplomaten aus der ganzen Welt sitzen auf der Dachterrasse eines Luxushotels mit Bosporusblick. Besondere Aufmerksamkeit schenken die Fotografen dem deutschen Generalkonsul, Georg Birgelen. Am Sonntag hatte Erdoğan Deutschland Nazi-Praktiken vorgeworfen, weil die Behörden Wahlkampfauftritte verhinderten. Er kündigte an, die Türkei werde Deutschland auf internationaler Bühne dafür vorführen.

Der deutsche Generalkonsul Birgelen ist vorbereitet

Soll ausgerechnet dieses Treffen mit den 70 Konsuln nun diese Bühne sein? Birgelen, schwer aus der Ruhe zu bringen, wirkt jedenfalls vorbereitet. In einer Mappe hat er die Reaktionen aus Berlin dabei, die Worte der Kanzlerin, ausgedruckt. Sie meint, solche Äußerungen könne man ernsthaft kaum kommentieren.

Schon vor dem Treffen mit den Konsuln wiederholt Çavuşoğlu den Nazi-Vorwurf. "Das ist ein total repressives System", sagte er der Zeitung Hürriyet. Im Treffen mit den Diplomaten gibt er sich aber eine kleine Spur zurückhaltender. Das Verhalten Deutschlands erinnere ihn an die "dunklen Tage der Vergangenheit", sagt er. Er sei enttäuscht, wie sich angebliche Partner in Europa im Referendums-Wahlkampf auf eine Seite schlugen - auf die der Gegner von Erdoğans Präsidialsystem. Den Hamburgern lässt er ausrichten: "Niemand kann uns davon abhalten, mit unseren Bürgern zusammenzukommen."

Versucht haben es die Hamburger zumindest. André Trepoll, Oppositionsführer von der CDU, hatte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, Çavuşoğlus Auftritt "mit allen möglichen Mitteln zu verhindern". Scholz selbst erklärte, die Werbung für die geplante Verfassungsreform der Türken könne "niemandem gefallen". Aber er teilte auch die Auffassung der Polizei, wonach niemand Çavuşoğlu das Wort im Event Plaza Center, einem zweckmäßigen Bau am südlichen Elbdeich, verbieten könne.

Auch die Erdoğan-Gegner wollten zeigen, dass sie beharrlich sein können

Noch am Montagnachmittag meldete die Polizei: "Verbotsgründe nach dem Versammlungsgesetz oder Untersagungsgründe nach dem Gefahrenabwehrrecht liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor." Man habe sich ins Sicherheitskonzept eingebracht. Aber unabhängig davon hielten die Bauprüfer des Bezirksamtes eine Begehung ab. Dabei fielen Mängel beim Brandschutz auf. Prompt verlor der Betreiber seine Konzession. Nicht nur die Çavuşoğlu-Rede musste er abgeben, sondern auch die nächsten geplanten Hochzeiten.

Noch am selben Abend postete die AKP Hamburg die Meldung vom Ausweich-Quartier in Norderstedt. Die Polizei ging ihr nach und stellte fest, dass sie nicht stimmte. Ufuk Karatas, der Betreiber des Festsaales, klang am Dienstag verzweifelt. Er sei ständig angerufen worden wegen eines Ereignisses, von dem er nichts wisse: "Die ganze Nacht haben sie mich nicht in Ruhe gelassen." Und später kam Çavuşoğlu also ins gediegene Uhlenhorst.

Demonstranten folgten ihm. Die Alevitische Gemeinde, die ihre Protestkundgebung wegen des Çavuşoğlu-Besuches schon abgesagt hatte, meldete doch wieder eine an in der Nähe der Residenz. Etwa 250 Gegner protestierten in Sicht- und Hörweite hinter Polizeiabsperrungen gegen die Politik von Präsident Erdoğan.