28. November 2017, 11:37 Uhr Streit um Glyphosat-Zulassung Schmidt: "Ich habe die Entscheidung für mich getroffen"









Das Ja des Agrarministers in Brüssel löste Spekulationen aus, ob die Kanzlerin von seinem Vorhaben gewusst haben könnte. Mit dem Ergebnis sind selbst die Glyphosat-Hersteller unzufrieden.

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat sein umstrittenes Votum auf EU-Ebene für die Verlängerung der Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat nach eigenen Angaben allein getroffen. "Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen und in meiner Ressortverantwortung", sagte der CSU-Politiker am Dienstagmorgen im ARD-"Morgenmagazin". Er trat damit Spekulationen entgegen, sein Vorgehen sei möglicherweise in Absprache mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erfolgt. Schmidt verneinte dies: "Das sind Dinge, die man auf die eigene Kappe nehmen muss. Dazu ist man da. Politiker, die nie entscheiden, ecken zwar nie an. Das sind aber auch nicht die, die das Land voranbringen."

Die SPD, die sich nach wie vor gegen eine Glyphosat-Zulassung stemmt, hatte Schmidt zuvor heftig kritisiert. Sein Votum sei ein "Vertrauensbruch" und widerspreche der Geschäftsordnung der Bundesregierung, so SPD-Vize Ralf Stegner. Angesichts der Meinungsverschiedenheiten in der Bundesregierung hätte die Geschäftsordnung eigentlich eine Stimmenthaltung im zuständigen EU-Ausschuss vorgeschrieben. Schmidt hielt dagegen: "Die fünf Jahre wären mindestens gekommen, auch ohne die Entscheidung gestern in Brüssel." Sein Argument: Ohne Deutschlands Zustimmung wäre Glyphosat von der EU-Kommission auch zugelassen worden, womöglich sogar ohne Verbesserungen. So habe er immerhin erreicht, den Glyphosat-Einsatz "für den privaten Gebrauch und andere Gebräuche zu reduzieren". Außerdem solle der Einsatz von Glyphosat in Deutschland ohnehin stark reglementiert werden.

Der US-Agrarkonzern Monsanto und andere Hersteller von Glyphosat haben sich derweil "tief enttäuscht" über das Ergebnis der EU-Abstimmung gezeigt. Zwar hätten die Mitgliedstaaten für eine erneute Zulassung gestimmt, erklärte die Hersteller-Vereinigung GTF. "Der Genehmigungszeitraum beträgt aber lediglich fünf Jahre."

Hendricks: "Man kann so nicht regieren"

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat am Dienstag eine deutliche Reaktion von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Schmidts Alleingang gefordert. "Ich glaube, die Kanzlerin ist am Zuge. Sie muss etwas unternehmen, um diesen Vertrauensverlust zu heilen. Man kann so nicht regieren. Das geht einfach nicht", sagte Hendricks. Die Ministerin wollte sich nicht auf eine konkrete Maßnahme festlegen, etwa die Entlassung Schmidts. "Ich finde, die Kanzlerin sollte in eigener Verantwortung entscheiden, wie Vertrauen zurückgewonnen werden kann."

Auch Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP fordern derweil eine Erklärung von Kanzlerin Merkel; sie wollen wissen, ob die Kanzlerin von dem Vorgang gewusst hat. Merkel hat sich bisher nicht geäußert. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr aus Kanzleramtskreisen dasselbe, was auch Schmidt bekräftigt: Dass er die Entscheidung für eine Zustimmung allein getroffen habe.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sagte im Tagesspiegel: "Die Kanzlerin muss sich erklären, ob sie davon wusste und ob sie dem Vorgehen zugestimmt hat." Sollte Merkel davon gewusst haben, "wäre das eine echte Hypothek für jede Form von Gesprächen", fügte er hinzu.

Ähnlich äußerte sich der Erste Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer der FDP, Marco Buschmann. Er forderte die Kanzlerin auf, die Unstimmigkeiten rasch zu klären: "Die vorsätzliche Verletzung der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung stellt die Koalitionsfähigkeit als solche in Frage."

Schmidts Amtsvorgängerin Renate Künast von den Grünen nannte die Tatsache, dass Schmidt ohne Absprache mit Ja gestimmt habe, einen "ungeheuren Vorgang". "Ich möchte wissen, ob das mit Wissen von Kanzlerin Angela Merkel passiert ist." Wenn nicht, müsse sie den Minister entlassen, sagte Künast der dpa.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation WHO hatte Glyphosat 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft. Andere Experten kamen allerdings zu anderen Ergebnissen. Unabhängig davon gilt Glyphosat nach Einschätzung von Umweltexperten allerdings auch als Gefahr für die Artenvielfalt, besonders für Bienen und andere Insekten sowie für Vögel.