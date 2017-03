6. März 2017, 11:08 Uhr Streit um Auftritte von Politikern Türkische Gemeinde: Erdoğan ist mit Nazi-Vergleich zu weit gegangen









Gökay Sofuoğlu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, kritisiert drastische Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdoğan über die Bundesrepublik.

Dieser hatte Deutschland "Nazi-Praktiken" vorgeworfen, weil Auftritte türkischer Minister hierzulande teilweise verboten worden waren.

Deutsche Politiker verurteilen die Äußerungen des türkischen Präsidenten, rufen zugleich aber dazu auf, im Streit kühlen Kopf zu bewahren.

Die provokanten Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan über Deutschland lösen in der Bundesrepublik starkes Befremden aus. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu, wirft Erdoğan vor, dem Verhältnis beider Länder zu schaden.

Im Gespräch mit dem Radiosender NDR Info kritisierte Sofuoğlu die jüngsten Äußerungen des Staatschefs, der den deutschen Behörden vorgeworfen hatte, mit der Untersagung von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland zu handeln wie in der Nazi-Zeit.

"Erdoğan ist einen Schritt zu weit gegangen", sagte Sofuoğlu. Die Bundesrepublik solle sich nicht auf dieses Niveau begeben, betonte er. Ein Einreiseverbot für den türkischen Präsidenten lehnte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde jedoch ab. "Wenn Erdoğan kommen will, soll er das tun", sagte er. Allerdings müsse er dann mit Widerstand rechnen, damit, dass er hier nicht bei jedem erwünscht sei.

Kanzleramtschef Altmaier: "Absolut inakzeptabel"

Führende Politiker von Regierung und Opposition äußerten sich empört über die Vorwürfe des türkischen Präsidenten, warnten aber zugleich vor einer Eskalation des Streits zwischen der Türkei und Deutschland. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) verurteilte den Nazi-Vergleich als "absolut inakzeptabel". "Deutschland ist in puncto Rechtsstaatlichkeit, in puncto Toleranz und Liberalität nicht zu übertreffen", sagte der CDU-Politiker im ARD-"Morgenmagazin". Die Bundesregierung sei im ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen in der Türkei.

"Wir werden dafür sorgen, dass die Bedeutung und die ganze Problematik der Vorgänge der letzten Tage auch in Ankara erkannt und nachvollzogen wird", kündigte er an. Wahlkampfauftritte türkischer Minister sollten grundsätzlich nicht verboten werden, betonte Altmaier. "Aber das muss nach Recht und Gesetz vorgehen. Das muss angemeldet werden, das muss überprüft werden."

Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) lehnt ein Einreiseverbot für türkische Politiker ab. "Die Verhängung eines Einreiseverbots würde nichts verbessern", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" (hier eine TV-Kritik der Sendung). Erdoğans Nazi-Vergleich nannte Maas "so abstrus, infam und abwegig, dass man sich ja fast die Frage stellt, ob es einem nicht zu blöd ist, das überhaupt noch zu kommentieren".

Grünen-Chef Cem Özdemir bewertete Erdoğans Äußerungen in der ARD als irrational und mahnte dazu, kühlen Kopf zu bewahren. Er forderte die Bundesregierung aber auf, die Entscheidung über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland nicht bei den Kommunen abzuladen. Am besten sei eine gemeinsame, abgestimmte europäische Antwort auf diese Frage, sagte er. Wenn türkische Politiker hier reden wollten, müssten sie sich an die Regeln und Gesetze halten.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) bezeichnete das Verhältnis zur Türkei als ausgesprochen angespannt. "Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, das wieder zu normalisieren", sagte der Minister vor Beginn eines regulären Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Zu Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in EU-Staaten sagte Gabriel, dass jedes Land seine eigene Auffassung dazu habe und es in Deutschland eine klare Rechtslage gebe.

Asselborn: Türkischer Präsident scheint "außer Rand und Band" zu sein

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kritisierte, dass die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei nur noch eine Schimäre sei und dort weder Gewaltenteilung noch Pressefreiheit bestehe. "Die Türkei ist ein großes Volk, aber zurzeit haben sie einen Präsidenten, der scheint außer Rand und Band zu sein." Die Türkei habe Besseres verdient. Der Forderung der österreichischen Regierung nach einem generellen Verbot der Wahlkampfauftritte von Politikern aus Drittstaaten wollte sich Asselborn nicht anschließen.