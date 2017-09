10. September 2017, 10:17 Uhr Streit mit Türkei Altmaier: Reisewarnung der Türkei für Deutschland "ein schlechter Witz"









Kanzleramts-Chef Altmaier verurteilt die Reisewarnung der türkischen Regierung. Ankara warnte seine Bürger am Samstag, in Deutschland vorsichtig zu sein.

Auch Erdoğans Nazi-Vergleiche ärgern ihn: "Sie verletzen unsere Ehre!", twittert Altmaier.

Bundeskanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) ist verärgert über die türkische Regierung. "Die Reisewarnung der Türkei gegen Deutschland ist ein schlechter Witz!", protestierte er auf Twitter. Außerdem schrieb er: "Grundlose Haft für viele Deutsche ist Unrecht! Nazi-Vergleiche verletzen unsere Ehre!"

Das türkische Außenministerium hatte am Samstag eine Reisewarnung veröffentlicht und seine Staatsbürger zur "Vorsicht" angehalten, wenn sie nach Deutschland fahren. Unter anderem rieten die Behörden in dem Schreiben, "sich nicht auf politische Debatten einzulassen" und "sich von Wahlkampfveranstaltungen politischer Parteien und von Plätzen fernzuhalten", auf denen Kundgebungen von in Deutschland angeblich geduldeten "Terrororganisationen" stattfänden.

Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte sich bestürzt über die Reisewarnung der Türkei für Deutschland geäußert: "Die Regierung in Ankara verliert das Maß", sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Mainz und setzte hinzu: "Deutschland ist kein Land, das jede Demütigung aus der Türkei akzeptieren kann."

Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind auf einem Tiefpunkt

Die Bundesregierung hatte im Juli ihre Reisehinweise für die Türkei verschärft. Sie reagierte damit auf den Abbau demokratischer Strukturen und die Festnahme etlicher deutscher Staatsbürger im Land.

Die Beziehungen Deutschlands zur Türkei sind auf einem Tiefpunkt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte diese Woche seinem Ärger über deutsche Spitzenpolitiker erneut mit einem Nazi-Vergleich Luft gemacht. In einer Rede in Ankara zeigte er sich am Mittwoch empört darüber, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Schulz in ihrem TV-Duell ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen ins Gespräch gebracht hatten. "Dieser Vorgang ist Nazismus, er ist Faschismus", sagte er. Erdoğan vermied es, die beiden deutschen Politiker persönlich als Nazis zu schmähen - seiner Ansicht nach gehe ihr Verhalten aber in diese Richtung: "Ich sage nicht, Sie sind ein Nazi, ein Faschist. Ich erkläre nur den Vorgang", sagte Erdoğan.