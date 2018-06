5. Juni 2018, 18:09 Uhr Steinmeier in Polen Appell an den Nachbarn

Auf seinem Besuch in Polen findet Frank-Walter Steinmeier mahnende Worte und fordert, die Demokratie und den Rechtsstaat zu achten.

Gleichzeitig wirbt er für ein gemeinsames Europa.

Auf dem Programm steht auch ein Frühstück mit Vertretern der Zivilgesellschaft in der Residenz des deutschen Botschafters: ein Programmpunkt, der sonst eher beim Besuch autoritär regierter Länder gewählt wird.

Von Florian Hassel , Warschau

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für ein gemeinsames Europa geworben und Polen gleichzeitig ermahnt, Demokratie und Rechtsstaat zu achten. Der Bundespräsident sprach bei einem bis Mittwochmittag dauernden Warschaubesuch zur Eröffnung der Konferenz "Polen und Deutschland in Europa" anlässlich der 2018 zu feiernden Wiedererrichtung polnischer Unabhängigkeit im November 1918. Dem vorab verbreiteten Redemanuskript zufolge pries Steinmeier zunächst die Gemeinsamkeit Polens und Deutschlands in der EU als ein "Wunder", das für Polen und Deutsche vor allem angesichts der deutschen Verbrechen im 2. Weltkrieg lange unvorstellbar gewesen und nur durch "die aktive Bereitschaft Polens zur Versöhnung" möglich geworden sei.

Der Bundespräsident warb für ein gemeinsames Europa, um wirtschaftlich und politisch handlungsfähig zu bleiben und international "überhaupt noch Einfluss nehmen" zu können, "weil wir in der Antwort auf neue globale Herausforderungen als einzelne Nationalstaaten überfordert sind". Ein gemeinsames Europa sei umso nötiger, weil sich jede einzelne Nation mit "Blick nach Westen" - sprich: Washington - "auf die Handlungsbereitschaft anderer immer weniger verlassen" könne und gleichzeitig auch mit "Blick nach Osten" - sprich: Russland - "neuen und gefährlichen Spannungen ausgesetzt" sei.

Allerdings, so Steinmeier, habe die Souveränität der EU nach außen "Voraussetzungen im Innern: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit". Zwar gestalte jede Nation ihre Demokratie und ihren Rechtsstaat innerhalb der europäischen Werte und Regeln selbst. "Aber wo die Grundregeln infrage stehen, sind alle anderen betroffen", sagte er laut Vorabmanuskript.

Diese Regeln stehen in Polen durch mehrere die Unabhängigkeit der Justiz beseitigende Gesetze infrage. Die EU-Kommission will im Juni entscheiden, wie sie im Verfahren wegen der Bedrohung des Rechtsstaats in Polen weiter vorgeht. Polnische Medien berichteten über Pläne der EU-Kommission, die Vergabe von Fördermilliarden bald an die Befolgung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. In der Tageszeitung Gazeta Wyborcza betonten deutsche Diplomaten, Berlin müsse vor einem Reformvorschlag über die Zukunft der EU wissen, ob Polen an der Seite Berlins stehe.

Zweiter Besuch in Polen

Steinmeier, auf dessen Warschauer Programm auch Kranzniederlegungen an den Denkmälern des Warschauer Aufstands und des Aufstands im Warschauer Ghetto sowie ein Besuch im Museum der Geschichte der polnischen Juden standen, ist zum zweiten Mal als Bundespräsident in Warschau. Bei seiner ersten Visite im Mai 2017 war das deutsch-polnische Verhältnis atmosphärisch stärker angespannt als heute: Die damalige Ministerpräsidentin Beata Szydło und der damalige Außenminister Witold Waszczykowski pflegten sowohl im Verhältnis zur EU wie zu Deutschland einen rhetorisch oft konfrontativen Kurs.

Dieser Kurs ist seit dem Antritt von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und des neuen Außenministers Jacek Czaputowicz zwar angenehmer in Rhetorik und Umgang geworden, doch in der Sache gleich geblieben. Steinmeiers Gastgeber, Präsident Andrzej Duda, galt deutschen Diplomaten und Ministern bis hinauf zu Kanzlerin Angela Merkel lange als verbindlicher Gesprächspartner und mögliches Gegengewicht zur Regierung. Merkel soll 2017 versucht haben, Duda davon abzubringen, Gesetze zu unterschreiben, die die Unabhängigkeit von Richtern bedrohen - ohne Erfolg.

Auf dem Programm des Bundespräsidenten stand auch ein Frühstück mit Vertretern der Zivilgesellschaft in der Residenz des deutschen Botschafters: ein Programmpunkt, der sonst eher beim Besuch autoritär regierter Länder gewählt wird. Vor dem Steinmeier-Besuch forderten 120 polnische Bürgergruppen die EU in einem Appell an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag, gegen Polen unverzüglich vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen. Die EU solle gegen das Gesetz zum Status des Obersten Gerichts Polens klagen. Das Gesetz, das im April in Kraft trat, unterstellt das Gericht und seine Richter faktisch der Regierung in Gestalt des Justizministers-Generalstaatsanwalts.

Auch Präsident Duda spielt nun eine - Experten zufolge der in Polens Verfassung verankerten Unabhängigkeit der Richter - widersprüchliche Rolle: Nach einer Senkung des Rentenalters auch für bestehende Richter darf Duda künftig etwa entscheiden, welche älteren Richter des Obersten Gerichts ihr Amt weiter ausüben dürfen. Bis zu 37 Prozent aller obersten Richter können nun ausgetauscht werden - einschließlich der gegen rechtswidrige Initiativen der Regierung auftretende Präsidentin des Obersten Gerichts.