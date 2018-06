16. Juni 2018, 15:08 Uhr Spionage BND soll Österreich bespitzelt haben

Das österreichische Nachrichtenmagazin profil und die Wiener Zeitung Der Standard berichten von einer angeblich systematischen Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst.

und die Wiener Zeitung berichten von einer angeblich systematischen Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst. Der BND soll zwischen 1999 und 2006 die Telekommunikation zentraler Einrichtungen in Österreich bespitzelt haben.

Es soll sich um insgesamt 2000 Telefon-, Fax- und Mobilanschlüsse sowie E-Mail-Adressen gehandelt haben.

Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) soll zwischen 1999 und 2006 systematisch die Telekommunikation zentraler Einrichtungen in Österreich überwacht haben. Das berichten zumindest das österreichische Nachrichtenmagazin profil und die Wiener Zeitung Der Standard.

Am Samstagnachmittag (17.30 Uhr) wollen der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz dazu Stellung nehmen. Die beiden Medien hatten auf Grundlage BND-interner Dateien berichtet, dass in diesem Zeitraum insgesamt 2000 Telefon-, Fax- und Mobilanschlüsse sowie E-Mail-Adressen im Visier des deutschen Nachrichtendienstes gewesen seien. "Der BND nahm Ministerien in Wien, Firmen, internationale Organisationen, islamische Einrichtungen ebenso wie Terrorverdächtige und Waffenhändler ins Visier", schreibt Der Standard.

Besonderes Augenmerk sei auf die in Wien beheimateten internationalen Einrichtungen gelegt worden. Brisant sei auch, dass sich zahlreiche Firmen auf der Liste befänden - österreichische ebenso wie Dependancen internationaler Unternehmen. Es stelle sich die Frage, "ob der BND über seine Zielaufgaben hinaus auch Wirtschaftsspionage in Österreich betrieben hat, um Deutschland einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen", schreibt die Zeitung weiter.

Der BND habe die Enthüllungen nicht kommentieren wollen: "Zu den operativen Aspekten seiner Arbeit berichtet der Bundesnachrichtendienst grundsätzlich nur der Bundesregierung und den zuständigen, geheim tagenden Gremien des Deutschen Bundestages."

Österreichs früherer Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) will nun unter anderem wissen, welche Ziele genau der deutsche Geheimdienst verfolgte. "Ich hätte mir das nicht erwartet, dass wir heute von einem Nachbarstaat in dieser Art und Weise - wenn das stimmt - institutionell und systematisch ausspioniert werden", sagte Doskozil Der Standard zufolge.