21. Januar 2018, 18:14 Uhr SPD-Parteitag SPD ringt sich zu einem Ja durch









Die SPD hat den Weg zu Verhandlungen mit der Union über eine neue große Koalition frei gemacht.

Eine Mehrheit von 362 der 642 Delegierten und Vorstandsmitglieder stimmten am Sonntag auf einem Parteitag in Bonn dafür.

Auf Antrag der Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Hessen will die SPD nun in den Verhandlungen mit der Union noch nachbessern, etwa bei der Befristung von Arbeitsverhältnissen.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Entscheidung der SPD für weitere Regierungsgespräche mit der Union begrüßt. "Damit ist der Weg frei für Koalitionsverhandlungen", sagt sie vor einer CDU-Präsidiumssitzung am Sonntagabend. Sie strebe eine wirtschaftlich stabile Regierung an. Korrekturen der Sondierungsergebnisse schloss Merkel nicht aus. Das Papier sei "der Rahmen", über dessen Inhalt es jetzt "sicherlich intensive Beratungen" geben werde.

Bei einem Sonderparteitag der SPD in Bonn hatten zuvor 56 Prozent der Delegierten für die Fortsetzung der Gespräche mit CDU und CSU gestimmt. "Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite", sagte Fraktionschefin Andrea Nahles vor der Abstimmung. Juso-Chef Kevin Kühnert hingegen hatte vor einer großen Koalition gewarnt. Die Gemeinsamkeiten von SPD und Union seien "aufgebraucht", auch innerhalb der SPD gebe es eine "immense Vertrauenskrise".

Dies zielte insbesondere auf Parteichef Martin Schulz, der in einer kaum beklatschten Rede an das Verantwortungsbewusstsein der SPD appellierte. Auf das Sondierungsergebnis mit der Union könne die SPD stolz sein, sagte Schulz. Sie habe eine Rückkehr zur Parität im Gesundheitswesen erstritten, die Förderung des öffentlichen Arbeitsmarkts und einen "Paradigmenwechsel in der Europapolitik". Er sei aber auch kein Geheimnis, dass "der schwierigste Punkt" mit CDU und CSU die Migrationspolitik sei. Eine Obergrenze für Flüchtlinge werde es mit der SPD "auf keinen Fall" geben. Beim Familiennachzug für Flüchtlinge wolle die SPD nun eine großzügigere Härtefallregelung durchsetzen. "Da muss die Union sich bewegen."

Der SPD-Nachwuchs sprach sich überwiegend gegen eine große Koalition aus. Sie sei eine "Endlosschleife", die SPD aber müsse sich erneuern, sagte Juso-Chef Kühnert. "Wenn wir das hier beschließen, sind wir die Abrissbirne humaner Flüchtlingspolitik", warnte die Delegierte Julie Rothe. Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Michael Groschek sagte: "Die SPD darf nie wieder zum Streichelzoo für Platzhirsche werden. Wir brauchen einen Erneuerungsprozess, der sich gewaschen hat."

Die SPD will nun das Sondierungsergebnis mit der Union korrigieren, etwa bei Befristungen von Arbeitsverhältnissen, bei der Krankenversicherung und dem Familiennachzug für Flüchtlinge. CDU-Vize Thomas Strobl erteilte diesen Forderungen allerdings eine Absage. "Union und SPD waren in ernsthaften Gesprächen und nicht beim Ringelpiez mit Anfassen", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Was wir miteinander vereinbart haben, gilt."

Auch die Opposition im Bundestag äußerte sich kritisch. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht nannte den SPD-Parteitag ein "Festival der Selbsttäuschung". FDP-Chef Christian Lindner zollte der SPD Respekt. Das knappe Ergebnis lasse aber "Rückschritte" in den Koalitionsverhandlungen befürchten. "So ambitions- und lustlos wie SPD und Union sind, kann man das Land nicht modernisieren", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.