19. Oktober 2017, 15:54 Uhr SPD Lars Klingbeil soll SPD-Generalsekretär werden









Der 39-jährige Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil soll neuer SPD-Generalsekretär werden.

Darauf soll sich Parteichef Martin Schulz mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil verständigt haben.

Klingbeil würde auf Hubertus Heil folgen, der nicht mehr antritt.

Bereits kurz nach der Bundestagswahl war klar, dass SPD-Generalsekretär Hubertus Heil nicht mehr für den Posten kandidieren wird. Nun scheint die Personalie geklärt: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil soll neuer SPD-Generalsekretär werden. Darauf soll sich Parteichef Martin Schulz mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil verständigt haben. Schulz will Klingbeil am Montag dem Bundesvorstand vorschlagen.

Bei der Bundestagswahl hatte der 39-jährige Klingbeil seinen Wahlkreis im niedersächsischen Rotenburg/Heide direkt gewonnen. Er gilt als Experte für Digitales und Netzpolitik und gehört seit 2009 dem Bundestag an.

Auch die Frauen in der Partei sollen im Vorfeld Anspruch auf den frei werdenden Posten des Generalsekretärs erhoben haben. Aber da Klingbeil als Vertrauter von Schulz und Weil gilt, werden etwaigen anderen Kandidaten wenig Chancen eingeräumt. Zudem kann nach dem Wahlsieg der SPD in Niedersachsen wohl niemand in der Partei dem niedersächsischen Landesverband die Mitsprache bei der Besetzung eines so wichtigen Postens verweigern.

Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Das Büro Klingbeils wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren.