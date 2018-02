11. Februar 2018, 18:49 Uhr SPD Bei der SPD soll es jetzt schnell gehen









Feedback

Schon am Dienstag soll Andrea Nahles kommissarisch Parteichefin der SPD werden.

Gewählt werden soll sie dann auf einem Parteitag.

Von Christoph Hickmann , Berlin

Nun soll alles ganz schnell gehen: Bereits am Dienstag, so war es am Wochenende in Parteikreisen zu hören, soll Martin Schulz die Führung der SPD an die designierte Vorsitzende Andrea Nahles abgeben. Im Präsidium soll es wohl zur Stabübergabe kommen. Nahles würde die Partei zunächst kommissarisch führen, gewählt werden muss sie auf einem Parteitag. Auch Schulz hatte im vergangenen Jahr von seinem Vorgänger Sigmar Gabriel die Führung bereits vor der eigentlichen Wahl zum SPD-Chef übernommen.

Schulz hatte am Mittwoch vergangener Woche seinen Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt - zunächst verbunden mit der Absicht, die Führung erst nach dem Votum der SPD-Mitglieder abzugeben, die in den nächsten Wochen über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Nachdem Schulz allerdings am Freitag auf massiven öffentlichen und innerparteilichen Druck hin auch seinen Verzicht auf den Posten des Außenministers erklärt hatte, wurde laut Parteikreisen verabredet, dass Nahles früher übernehmen solle.

Am Wochenende hatte es kurzzeitig Irritationen darüber gegeben, ob ihre Wahl in Gefahr geraten könnte. Bereits unmittelbar nach der Ankündigung, dass sie von Schulz den Vorsitz übernehmen solle, hatten Teile des linken Parteiflügels das Verfahren kritisiert und sich für eine Urwahl ausgesprochen. Die geschäftsführende Familienministerin Katarina Barley gab dieser Debatte nun zunächst neue Nahrung, indem sie der Rheinischen Post sagte: "Der Urwahl-Idee kann ich grundsätzlich etwas abgewinnen und bin dafür offen, denn die direkte Beteiligung der Mitglieder schafft Vertrauen."

In Teilen der Partei hatte dies Spekulationen über mögliche Ambitionen Barleys ausgelöst. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung wies sie aber die Vermutung zurück, wonach ihre Äußerung auf die aktuelle Lage gezielt habe. "Ich habe immer gesagt, dass zum Prozess der Erneuerung auch die stärkere Beteiligung der Mitglieder gehört", sagte sie. "Damit dieser langfristige Prozess gelingen kann, brauchen wir Erfahrung und Sachverstand an der Spitze der SPD. Dafür ist niemand besser geeignet als Andrea Nahles."

Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll am 4. März verkündet werden. Zuvor will die Parteispitze auf Regionalkonferenzen um die Zustimmung der Mitglieder werben.