25. Februar 2018, 18:51 Uhr Spanien Zwei wollen Felipe VI. nicht sehen

Bei der Eröffnung der Mobilfunkmesse in Barcelona kommt es zu einem politischen Eklat: Die Bürgermeisterin und der neue katalanische Parlamentspräsident bleiben aus Protest gegen das Verhalten des Königs fern.

Von Thomas Urban , Madrid

Mit einem politischen Eklat hat am Sonntag die Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona begonnen: Ada Colau, die linksalternative Oberbürgermeisterin der Stadt, und der neue katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent, Mitglied der Republikanischen Linken, blieben der Eröffnung durch den spanischen König Felipe VI. fern. Beide begründeten ihre Entscheidung unabhängig voneinander mit der unversöhnlichen Haltung Felipes im Katalonien-Konflikt. Es ist ein beispielloser Affront gegen den Monarchen; Vertreter der in Madrid regierenden Konservativen drohten mit der Verlegung der MWC in die Hauptstadt. ...