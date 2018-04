25. April 2018, 18:42 Uhr Spanien Üble Tricks fürs gute Aussehen

Madrids Regionalpräsidentin Cristina Cifuentes tritt zurück. Für Premier Rajoy ist das ein Schlag.

Von Thomas Urban , Madrid

Nach zwei Monaten währenden Querelen um ihren offenbar erschwindelten Mastertitel ist die konservative Regionalpräsidentin von Madrid, Cristina Cifuentes, am Mittwoch zurückgetreten. Unmittelbarer Anlass war aber nicht die Kontroverse um ihren Studienabschluss, sondern der Mitschnitt der Überwachungskamera eines Madrider Supermarktes.

Er zeigt, wie Cifuentes in einem Hinterzimmer vor einem Wachmann den Inhalt ihrer Einkaufstasche präsentiert. Nach Recherchen der konservativen Zeitung El Mundo wurde sie 2011 beim Ladendiebstahl ertappt. Sie habe zwei Dosen Hautcreme stehlen wollen, wegen des geringen Wertes sei von einem Strafverfahren abgesehen worden. Doch habe sie an Ort und Stelle eine Geldbuße bezahlt. Ihr Rücktritt bedeutet auch einen Rückschlag für Spaniens Premier Mariano Rajoy, der innerhalb der konservativen Volkspartei (PP) ihren Aufstieg gefördert hat. Die 53-Jährige gehörte zu den Modernisierern in der PP, die Rajoy um sich geschart hat und die sich in den internen Machtkämpfen bislang gegen Altfranquisten und Nationalkatholiken durchgesetzt haben. Sie ist bekennende Agnostikerin und Republikanerin, auch trat sie für die Homo-Ehe ein.

Bereits die Kontroverse um ihren angeblich an der Madrider König-Juan-Carlos-Universität erworbenen Magister in Verwaltungsrecht hatte ein Teil der Parteigranden von ihr abrücken lassen. Ihre nach eigenen Angaben vor vier Jahren verfasste Examensarbeit ist nirgendwo registriert; sie gab an, dass ihr eigenes Exemplar wohl bei einem Umzug abhanden gekommen sei. Auch stellte sich heraus, dass zwei der drei Unterschriften von Juraprofessoren auf ihrer Magisterurkunde gefälscht waren. Der dritte Professor, der das Dokument unterzeichnet hat, sieht sich nun einem Verfahren wegen Bestechlichkeit ausgesetzt. Auch hat sie nach Angaben des Rektorats nicht an den Hauptseminaren teilgenommen, die Voraussetzung für die Zulassung zum Magisterexamen sind. Der Fall schlug an der Universität große Wellen: Mehrere Dutzend Professoren forderten in einem offenen Brief und mehrere Hundert Studenten auf einer Demonstration den Rücktritt Cifuentes'.

Der Fall ist allerdings mit ihrem Rückzug nicht angeschlossen. Zwar hat sie bereits vor einer Woche den Magistertitel aus ihrem offiziellen Lebenslauf auf der Webseite der Region Madrid entfernt. Doch die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Urkundenfälschung und Führens eines falschen Titels. Sie selbst beklagte eine "Treibjagd" auf sie, sie habe unter diesem Druck in den vergangenen Wochen 15 Kilo abgenommen. Zu dem Video des Supermarkts erklärte sie, sie habe die beiden Hautcremes schon zuvor gekauft; um Aufsehen zu vermeiden, habe sie eine Geldbuße akzeptiert. Nach Berichten Madrider Medien stehen auch andere Politiker im Verdacht, an derselben Fakultät fiktive Magistertitel erworben zu haben.