19. März 2018, 18:53 Uhr Spanien Puigdemont nennt Schweiz als Vorbild

Bisher wollte er unbedingt eine Unabhängigkeit Kataloniens erzwingen. Doch nun hat der frühere Ministerpräsident angedeutet, er könne sich auch mit einer Kantonslösung anfreunden - wie in der Schweiz.

Von Thomas Urban , Madrid

Der katalanische Ex-Premier Carles Puigdemont hat erstmals einen Verzicht auf das bislang verfolgte Ziel der staatlichen Unabhängigkeit seiner Heimatregion angedeutet. In einem Vortrag an der Universität Genf nannte er das Schweizer Kantonsmodell eine Alternative. Der Vortrag Puigdemonts wird auch als ein wichtiges Signal an die Abgeordneten des neuen katalanischen Parlaments gesehen. Die drei Fraktionen, die für die Abspaltung vom Königreich Spanien eintreten, konnten sich bislang nicht auf die Bildung einer neuen Regierung verständigen. Zusammen verfügen sie über eine knappe Mehrheit von 70 der 135 Sitze.

Bislang hatte die hinter Puigdemont stehende Fraktion "Gemeinsam für Katalonien" (JxC) Kandidaten für das Amt des katalanischen Premiers durchgesetzt, die das Verfassungsgericht in Madrid ablehnte, weil gegen sie Strafverfahren laufen: zunächst Puigdemont selbst, dann den Aktivisten Jordi Sànchez, der sich wegen angeblicher Rebellion in Untersuchungshaft befindet. Hingegen hat sich die zweitgrößte Fraktion, die Republikanische Linke (ERC), von Anfang an dafür ausgesprochen, möglichst rasch eine handlungsfähige Regierung zu bilden, um die mittlerweile viereinhalb Monate währende Zwangsverwaltung durch Madrid zu beenden. Puigdemont ist mit seiner Genfer Erklärung nun der ERC entgegengekommen. Beide Fraktionen haben sich darauf verständigt, das wichtigste Ziel sei zunächst die Einstellung der zahlreichen Strafverfahren gegen katalanische Aktivisten.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GAD3 bestätigt, dass auch die spanische Gesellschaft in der Bewertung des Katalonien-Konflikts gespalten ist: 48 Prozent sprachen sich für Verhandlungen zu erweiterten Autonomierechten aus, 41 Prozent, namentlich Anhänger der konservativen Volkspartei (PP) und der liberalen Bürgerpartei (Ciudadanos) sind gegen Zugeständnisse.