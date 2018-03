23. März 2018, 19:40 Uhr Spanien Möglicher neuer Regionalpräsident Kataloniens verhaftet

Fünf katalanische Separatisten sind festgenommen worden. Unter ihnen ist Jordi Turull, der Kandidat für das Amt des katalanischen Regionalpräsidenten.

Die Separatisten in Katalonien waren zuvor mit ihrem Versuch gescheitert, Turull im Schnellverfahren zu wählen.

Das Oberste Gericht gab zudem am Freitag bekannt, dass 13 führende Aktivisten "wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel" der Prozess angeklagt werden.

Von Thomas Urban , Madrid

Der Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten Kataloniens ist festgenommen worden. Am Freitag ließ die spanische Justiz Jordi Turull und vier weitere Unabhängigkeitsbefürworter verhaften, wie der Oberste Gerichtshof in Madrid mitteilte.

Turull wollte sich an diesem Samstag erneut zur Wahl stellen, in der Nacht zum Freitag war er im ersten Wahlgang als Regionalpräsident gescheitert, weil die vier Abgeordneten der neomarxistischen Gruppierung CUP die bisherige Einheitsfront der Separatisten verlassen haben. Die CUP hatte vergeblich von den beiden anderen separatistischen Fraktionen, dem liberal-konservativen Wahlbündnis "Gemeinsam für Katalonien" (JxC) um den ins belgische Exil geflohenen Ex-Premier Carles Puigdemont und der Republikanischen Linken (ERC), eine erneute Proklamation der unabhängigen Republik Katalonien verlangt. Doch Parlamentspräsident Roger Torrent (ERC) lehnte es ab, den Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. Zur Begründung führte er an, dass dann das erst im Dezember gewählte Parlament von der Zentralregierung wegen Verfassungsbruchs aufgelöst würde. Vorrang müsse die Bildung einer Regierung in Barcelona sein, um die nun fast fünf Monate währende Zwangsverwaltung durch Madrid zu beenden.

Erwartungsgemäß gab das Oberste Gericht am Freitag bekannt, dass 13 führende Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung "wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel" der Prozess gemacht werde. Die Freilassung von vier bereits in Untersuchungshaft genommenen Aktivisten lehnte das Gericht erneut ab. Bald wurde in Barcelona über weitere Verhaftungen spekuliert, auch über die von Turull, der im Herbst nach kurzer Untersuchungshaft freigekommen war.

100 spanische Juraprofessoren kritisieren das Vorgehen der Justiz

Neben mehreren Mitstreitern wurde Turull am Freitag zu seiner Rolle bei den Versuchen der Regionalregierung befragt, die Sezession von Spanien voranzutreiben. Den Beschuldigten drohen Gefängnisstrafen bis zu 30 Jahren. Allerdings haben mehr als 100 spanische Juraprofessoren, die die Sezession Kataloniens ablehnen, das Vorgehen der Justiz in einem offenen Brief scharf kritisiert: Die Tatbestände Rebellion und Aufruhr sähen gewaltsame Aktionen vor, zu denen es in Katalonien aber nie gekommen sei.

Zu den Beschuldigten zählen der frühere Vizepremier Oriol Junqueras (ERC), seit November in Haft, und Ex-Parlamentspräsidentin Carme Forcadell (ERC), die wie drei frühere Regionalminister schließlich ebenfalls verhaftet wurde. Die ERC-Fraktionschefin Marta Rovira gab bekannt, die Vorladung des Untersuchungsrichters zu ignorieren; sie reiste in die Schweiz und erklärte, sie werde vorläufig im Exil bleiben. Bei der für Samstag angesetzten zweiten Runde der Wahl eines neuen katalanischen Regierungschefs hätte Turull eine einfache Mehrheit ausgereicht, er hätte also theoretisch noch die Chance gehabt, das Amt zu übernehmen. In seiner Rede am Donnerstagabend hatte er noch seine Bereitschaft bekräftigt, mit der Regierung in Madrid und König Felipe VI. eine Lösung für den Konflikt zu suchen. Konkrete Vorschläge machte er allerdings nicht.