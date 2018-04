4. April 2018, 18:51 Uhr Spanien Gemischter Chor

Der Auslieferungsantrag für Puigdemont stößt im Land auf geteiltes Echo: Während Politiker und Medien in Madrid den Antrag fast einstimmig begrüßen, kommt aus der katalanischen Metropole Barcelona scharfe Kritik am deutschen Vorgehen.

Von Thomas Urban , Madrid

Derzeit wohl Deutschlands prominentester Häftling: Carles Puigdemont. (Foto: Salvatore Di Nolfi/AP)

Der Antrag der Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein, den vor zehn Tagen festgenommenen katalanischen Ex-Premier Carles Puigdemont an Spanien auszuliefern, stößt dort auf geteiltes Echo: Politiker und Medien in Madrid begrüßten dies fast einmütig, aus der katalanischen Metropole Barcelona kam scharfe Kritik. Dort verstärkte die Regionalpolizei - sie untersteht seit Absetzung der Regionalregierung dem spanischen Innenministerium - die Bewachung von Regierungsgebäuden und Parteisitzen. Medien zufolge wurde gewarnt vor Aktionen der radikalen Komitees für die Verteidigung der Republik (CDR), die ein unabhängiges Katalonien anstreben. CDR-Aktivisten hatten vor einer Woche Fernstraßen blockiert.

Spaniens Premier Mariano Rajoy sagte: "Die Europäische Union ist ein moralischer und demokratischer Raum von Ländern, welche die Menschenrechte achten sowie die Herrschaft des Rechts, den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung." In ihrer Begründung wiederholt die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig die zentralen Vorwürfe aus Spanien: Puigdemont habe Gewalt in Kauf genommen, der Tatbestand Rebellion könnte erfüllt sein, der Hochverrat im deutschen Recht entspreche; zudem könne man die auf 1,6 Millionen Euro taxierten Kosten des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober als Korruption bewerten. Sollte Puigdemont wegen Rebellion verurteilt werden, drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft.

Der Fraktionssprecher von Rajoys konservativer Volkspartei (PP), Rafael Hernando, erklärte: "In Deutschland werden Straftäter verfolgt." Hingegen warf die Demokratisch-Europäische Partei Kataloniens (PDeCat), der Puigdemont angehört, den deutschen Juristen vor, die Causa nicht genug geprüft zu haben. Ermittlungsrichter Pablo Llarena habe für die Auslieferung Straftatbestände konstruiert, die das spanische Recht nicht decke. Der Vorwurf der Rebellion sei unhaltbar: "Es gibt einen riesigen Abgrund zwischen den Vorwürfen des Richters Pablo Llarena und den Ereignissen des letzten Herbstes in Katalonien." Die linksliberale Zeitung El País kritisiert sonst Rajoys PP, im Katalonien-Konflikt steht sie aber hinter dem Konfrontationskurs. Sie meldete, die deutschen Staatsanwälte sähen den Vorwurf des Hochverrats als erwiesen. Die konservative El Mundo erkennt die "erste große Niederlage Puigdemonts in Deutschland". Das Ende seiner Straflosigkeit stehe bevor. Die Presse in Barcelona ist zurückhaltender. Kommentare führten an, dass Spaniens Justiz die angebliche Veruntreuung von 1,6 Millionen Euro als schwere Korruption deklariere, obwohl Puigdemont, sollte er das Geld abgesegnet haben, keinen Euro eingesteckt habe. Der erhielt übrigens am Mittwoch im Gefängnis Besuch von seiner Frau.

Indes ist eine neue katalanische Regierung weiter nicht in Sicht. Die liberalkonservative PDeCat fordert von den anderen Separatisten, einen prominenten inhaftierten Aktivisten als Regierungschef zu unterstützen. Die Republikanische Linke (ERC) aber möchte einen von Strafverfahren unbelasteten Kandidaten, die neomarxistische Kleinpartei CUP hält an Puigdemont fest. Und die zerstrittenen Gegner der Separation sind weit von einer Mehrheit entfernt.