24. Januar 2018, 18:52 Uhr Spanien Brüsseler Spitzen









Der katalonische Parlamentspräsident Torrent besucht Ex-Regionalpräsident Puigdemont im Exil - gegen den Widerstand Madrids.

Von Thomas Urban , Madrid

Gegen den Widerstand der spanischen Zentralregierung hat der neue katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent am Mittwoch in Brüssel den abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont getroffen. Nach eigenen Angaben besprach Torrent mit Puigdemont, gegen den ein spanischer Haftbefehl wegen Rebellion vorliegt, dessen Kandidatur für eine weitere Amtszeit an der Spitze der Regionalregierung in Barcelona.

Bis zum 31. Januar müssen Kandidaten für das Amt ihr Regierungsprogramm vorstellen. Gestützt von drei Parteien, die für die Loslösung der Region vom Königreich Spanien eintreten und zusammen über ...