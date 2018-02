11. Februar 2018, 18:49 Uhr Spanien Brückenbauer gesucht

Der Premier als Pappmachéfigur beim traditionellen valenzianischen Fest der Fallas. Tradition ist auch, dass die Puppe am Ende verbrannt wird.









Für ihr ungeschicktes Agieren im Katalonien-Streit beziehen Premier Mariano Rajoy wie auch der spanische König Felipe VI. Kritik aus dem eigenen Lager.

Von Thomas Urban , Madrid

Es grummelt in Spaniens konservativer Volkspartei (PP). Eine Gruppe jüngerer Aktivisten kritisiert den Kurs ihres Vorsitzenden, des Premierministers Mariano Rajoy, im Katalonien-Streit. Auch Diplomaten aus anderen EU-Ländern geben in Madrid zu verstehen, dass der Konflikt sich schon viel zu lange hinziehe, dasselbe bringen Vertreter von Wirtschaftsverbänden vor. In Katalonien, der wirtschaftsstärksten Region Spaniens, wird deutlich weniger investiert, ausländische Geldgeber machen derzeit einen Bogen. Die Wirtschaftsprognosen für 2018 wurden von Experten bereits nach unten korrigiert.

Allerdings werfen die Kritiker Rajoys aus ...