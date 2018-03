12. März 2018, 18:54 Uhr Sozialpolitik Empörung über Spahns Hartz-IV-Aussagen

Der designierte Gesundheitsminister definiert seinen Begriff von Armut und erntet Kritik aus allen politischen Lagern. Auch seine eigenen Parteifreunde sind irritiert.

Von Michaela Schwinn

Jens Spahn, 37, ist CDU-Politiker und im neuen Kabinett als Bundesminister für Gesundheit vorgesehen. Mit seinen konservativen Thesen zur Flüchtlingspolitik, zum Doppelpass oder Burka-Verbot eckte er immer wieder an. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) provoziert gern, er eckt gern an. Er ist ein Generalist, der zu vielen Themen viel zu sagen hat. Auch in der aktuellen Armutsdebatte - ausgelöst von dem Entschluss der Essener Tafel, zeitweise keine Ausländer aufzunehmen - nimmt er eine Haltung ein, die viele vor den Kopf stößt. Mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht", hatte er am Wochenende in einem Interview gesagt und löste damit heftigen Widerspruch aus - sowohl in der Opposition, als auch in den eigenen Reihen.

So forderte Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Parteikollegen im ZDF-Morgenmagazin zur Vorsicht auf. Die CDU-Generalsekretärin warnte davor, dass Menschen, "die so wie er oder ich gut verdienen, versuchen zu erklären, wie man sich mit Hartz IV fühlen sollte". Die Menschen, die sie kenne, wollten jedenfalls aus Hartz IV wieder raus.

Anscheinend habe Jens Spahn bei den Koalitionsverhandlungen nicht genug aufgepasst, mahnte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ebenfalls im ZDF. "Es gibt einfach Bereiche, wo wir sehen: Trotz Hartz IV geht es den Menschen nicht gut, und da wollen wir ran." Das umzusetzen, sei Aufgabe jedes Ministers der Regierung.

Auch Grüne und Linke kritisierten Spahns Haltung. Mit seinen Äußerungen erhebe er sich über Arme, kritisierte die Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Der Co-Vorsitzende Robert Habeck bezeichnete Spahns Aussagen in der Bild-Zeitung als "überheblich". Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte der Osnabrücker Zeitung, Spahn verhöhne die Bezieher von Hartz IV "mit arroganten Belehrungen". Noch schärfer formulierte es der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte. Er forderte Spahn auf, seinen Posten im Kabinett nicht anzutreten: "Wer derart kaltherzig und abgehoben über die Armen und Schwachen in dieser Gesellschaft redet, sollte von sich aus auf das Ministeramt verzichten."

Einzig FDP-Chef Christian Lindner verteidigte den CDU-Politiker. Natürlich könne man von Hartz IV leben, sagte er in Berlin. Das errechnete Existenzminimum in Deutschland sei schließlich keine Frage von "Gutdünken". Aber auch Lindner räumte ein, dass sich Hartz-IV-Empfänger nicht in einer Lebenssituation befänden, "die man als komfortabel bezeichnen kann". Ausgelöst wurde die Diskussion von einem Interview der Funke Mediengruppe am Wochenende, in dem sich Spahn zum Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel äußerte. Darin sagte er, niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe. Deutschland habe "eines der besten Sozialsysteme der Welt". Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut.

Spahn hat sich zur Kritik bislang nicht geäußert. Auch nicht dazu, ob er demnächst zum Armuts-Praktikum antreten wird. Dazu hat ihn der Geschäftsführer der niedersächsischen Landesarmutskonferenz, Klaus-Dieter Gleitze, eingeladen. Dort könne sich Spahn von Tafelbesuchern erzählen lassen, wie es sich anfühle, wenn nach dem Kauf eines Kühlschranks am Monatsende kein Geld für Essen mehr da sei.