28. März 2018, 18:53 Uhr Sozialhilfe 400 Euro mehr

Ein Vorschlag löst kontroverse Meinungen aus: Das "Solidarische Grundeinkommen" könnte Langzeitarbeitslosen deutlich mehr einbringen als Hartz IV.

Besser „gesellschaftlich tätig“ sein, als Hartz IV beantragen? (Foto: Oliver Berg/dpa)

Die Debatte über eine Reform oder gar Abschaffung von Hartz IV ebbt nicht ab. Im Zentrum steht der Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller (SPD). Dieser hatte ein "solidarisches Grundeinkommen" gefordert: Das sollen Langzeitarbeitslose bekommen, wenn sie freiwillig eine "gesellschaftliche Tätigkeit" aufnehmen - unbefristet, in Vollzeit und tariflich oder zum Mindestlohn bezahlt. Geschaffen werden sollen diese Stellen in kommunalen oder landeseigenen Unternehmen. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung käme eine Alleinerziehende mit zwei Kindern dann auf ein verfügbares Monatseinkommen von 2230 Euro, etwa 400 Euro mehr als mit Hartz IV. Für einen Single wären es 1154 Euro, ein Plus von 200 Euro.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zeigte sich offen für eine Debatte über die Grundsicherung. "Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen werden", sagte er der Bild-Zeitung. Allerdings verfolgt er bislang ein anderes Konzept. Schon am Wochenende hatte Heil im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt: "Wir stellen vier Milliarden Euro für den sozialen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Langzeitarbeitslose können dann mit Lohnkostenzuschüssen in der freien Wirtschaft, bei Wohlfahrtsverbänden oder gemeinnützig für Kommunen arbeiten. Ich stelle mir einen Lohnkostenzuschuss für fünf Jahre vor, der langsam abschmilzt."

Rückenwind bekam Müller vor allem aus seiner eigenen Partei, etwa von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer oder von Parteivize Ralf Stegner. Auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel unterstützte grundsätzlich die Überlegungen seiner Partei. "Die Vorschläge zum solidarischen Grundeinkommen oder dem Chancenkonto gehen in die richtige Richtung", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Auf Details, auch finanzieller Art, legte sich der Vorsitzende der hessischen SPD, die im Herbst eine Landtagswahl bestreiten muss, aber nicht fest. Er betonte jedoch, dass die Debatten über die Weiterentwicklung des Sozialstaats für seine Partei grundlegende Bedeutung hätten: "Wir brauchen moderne Antworten für die Zukunft der Arbeitswelt und des Sozialstaats in Zeiten der Digitalisierung." Soziale Sicherheit müsse insbesondere bei beruflichen Veränderungen von Arbeitnehmern gewährleistet sein.

Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiß (CDU), gab dagegen Heils "abschmelzenden Lohnkostenzuschüssen" den Vorzug vor Müllers Konzept. Es solle kein "Scheinarbeitsmarkt" geschaffen werden, sagte er. Auch Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) lehnte einen "staatlich geförderten Niedriglohnsektor" ab. Den habe es schon früher mit den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gegeben. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hatte zuvor schon von einem "massiven Aufbau künstlicher Beschäftigung" gesprochen. Das sei in Zeiten von Rekordbeschäftigung und Wirtschaftswachstum ein Irrweg und gehe am Ziel vorbei, Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen.