16. Oktober 2017, 05:24 Uhr Sozialdemokratie Was Weils Sieg für die SPD bedeutet









Schulz, Weil oder Scholz? Bei den Sozialdemokraten dürfte nach der Niedersachsen-Wahl die Debatte beginnen, wer der nächste Kanzlerkandidat werden soll.



Von Nico Fried und Robert Roßmann , Berlin

Es ist fast 20 Jahre her, da sorgte eine ganzseitige Zeitungsanzeige kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen für Furore: "Der nächste Kanzler muss ein Niedersachse sein", stand darauf im März 1998 zu lesen. Der Hannoveraner Unternehmer Carsten Maschmeyer hatte - zunächst anonymisiert - die Werbung für Ministerpräsident Gerhard Schröder finanziert und ihm damit im parteiinternen Wettstreit mit dem SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine geholfen.

Der nächste Kanzler muss ein Niedersachse sein - das könnten nach diesem Wahlerfolg der SPD um Ministerpräsident Stephan Weil nun wieder manche Sozialdemokraten denken. Und nicht zuletzt, natürlich ganz im Geheimen, auch Stephan Weil selbst. Zumindest in ein paar Tagen. Der Posten des Kanzlerkandidaten wird für die nächste Bundestagswahl neu zu besetzen sein, nachdem Martin Schulz es 2017 versuchen durfte und aufgrund schwacher Chancenverwertung wohl kein zweites Mal zum Einsatz kommen wird.

Parteivize Stegner bescheinigt Weil einen ganz großen Erfolg

Natürlich muss Weil trotz seines Sieges erst eine Regierung bilden. Doch sollte er Ministerpräsident bleiben, säßen neben etwaigen Koalitionspartnern von nun an auch immer die Fragen nach seiner Zukunft mit am Kabinettstisch. Einen großartigen Sieg für Stephan Weil nennt Martin Schulz das Ergebnis um kurz nach 18 Uhr. Was die Genossen in Niedersachsen mit ihrer Aufholjagd in den vergangenen drei Wochen geleistet hätten, sei "einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland", schwärmt der SPD-Chef.

Stephan Weil hat die SPD in Niedersachsen in neue Höhen getragen und die Verliererstimmung vertrieben. Die Partei selbst wird alsbald mit Begeisterung über seine Zukunft in Berlin spekulieren. Diese SPD braucht das, da sie schon so lange nur noch von der Hoffnung lebt, irgendwann und mit irgendjemandem werde es wieder bessere Zeiten geben. Die 100 Prozent Zustimmung, mit denen die Sozialdemokraten im Frühjahr Schulz in den Wahlkampf schickten, waren auch der Beweis, dass dieser Traum immer wieder reanimierbar ist.

Nahles, Scholz - oder Weil

Es gibt in der SPD zwar trotz der Schlappen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Frühjahr noch immer Ministerpräsidenten. Es gibt aber nicht viele, die sich für höhere Aufgaben empfehlen würden. Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz ist in der Partei sehr beliebt, ihr werden aber keine bundespolitischen Ambitionen nachgesagt. Manuela Schwesig ist noch neu im Amt der Regierungschefin Mecklenburg-Vorpommerns und muss sich erst einmal beweisen. Bleiben neben der Chefin der Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, unter den Landespolitikern nur Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz - und eben Weil.

Scholz und Weil sind sich nicht unähnlich. Wäre ihr Charisma eine Wurst, könnte man sie nur am Stück bekommen, weil es schon für zwei Scheiben kaum reichte. Andererseits sind beide pragmatische Politiker ohne ideologische Vorbehalte. Scholz wie Weil mussten zuletzt Krisen überstehen: der Bürgermeister wegen des Kontrollverlusts während der G20-Krawalle; der Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat wegen des Diesel-Skandals im Wolfsburger Vorzeigekonzern.