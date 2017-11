14. November 2017, 22:24 Uhr Jamaika-Gespräche Sondierer kommen bei Verkehrspolitik nicht voran









Gut zwei Stunden länger als geplant sprachen die Jamaika-Sondierer am Dienstag über Verkehr und Mobilität - eine Einigung blieb aus.

Das Thema Migration wurde daher auf den Mittwoch vertagt. Festhalten konnten Union, FDP und Grüne, dass das Kindergeld steigen soll.

Die Sondierer geraten zunehmend unter Zeitdruck: am Donnerstag sollen die Gespräche mit einem gemeinsamen Papier abgeschlossen werden.

Die Sondierungen zu einer Jamaika-Koalition geraten wiederum ins Stocken: Beim Thema Verkehrspolitik und Mobilität werde es "sehr, sehr schwierig", sagte Verkehrsminister und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstagabend in Berlin. In den Gesprächen hätten sich "erhebliche Unterschiede" zwischen Union, FDP und Grünen gezeigt. Gut zwei Stunden länger als geplant hatten die Vertreter der Parteien über Verkehr und Mobilität beraten.

Das Thema Migration sollte anders als ursprünglich geplant am Dienstag nicht mehr angesprochen, sondern erst am Folgetag verhandelt werden.

Die Sondierungspartner stehen inzwischen unter Zeitdruck: am Donnerstag sollen die Gespräche vier Wochen nach ihrem Beginn beendet werden - Ziel ist am Ende ein gemeinsames Papier, das als Grundlage für die Entscheidung über Koalitionsverhandlungen dienen soll. In fast allen Themenbereichen sind jedoch noch wesentliche Punkte offen.

Erreicht werden konnte hingegen gemeinsame Vorhaben für die Familienpolitik: Die Unterhändler verständigten sich darauf, das Kindergeld um 25 Euro anzuheben. Auch der Kinderfreibetrag und der Kinderzuschlag sollten erhöht werden. An anderer Stelle der Verhandlungskreise hieß es jedoch, diese Leistungen stünden unter einem Finanzierungsvorbehalt. Erst müsse noch geklärt werden, ob genügend Geld für diese Wünsche vorhanden seien.