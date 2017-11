17. November 2017, 04:04 Uhr EIL Jamaika-Sondierung wird vertagt









Die Unterhändler für eine Jamaika-Koalition haben sich in der Nacht zunächst ergebnislos vertagt.

Die entscheidenden Sondierungsgespräche sollen gegen Mittag wieder aufgenommen werden.

Größter Streitpunkt bleibt die Migrationspolitik.

Der Abschluss der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen über ein Jamaika-Bündnis ist vertagt worden. Die Parteispitzen hatten sich nach 15 Stunden Verhandlungen nur darauf einigen können, die Gespräche um 12 Uhr an diesem Freitag fortzusetzen. Eigentlich sollte in dieser Nacht entschieden werden, ob es eine Basis für die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen gibt oder nicht.

Die CDU sagt die für Freitag geplante Bundesvorstandsklausur wegen der Vertagung der Sondierungsgespräche ab. Unions-Fraktionschef Volker Kauder geht noch von einer weiteren Runde am Sonntag aus. "Es geht weiter. Das ganze Wochenende, davon gehen wir mal aus", sagt er. Kanzleramtschef Peter Altmaier sagt: "Wir sind überzeugt, dass wir zusammenkommen können, wenn wir zusammenkommen wollen." Es sei ein hartes Ringen. Und es sei besser, die strittigen Fragen vor dem Ende der Verhandlungen zu klären als danach.

Grünen-Chef Cem Özdemir hat nach der Runde die Bereitschaft seiner Partei betont, weiter konstruktiv an einem Erfolg der Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis zu arbeiten. "Entscheidend ist das Ergebnis. Das Ergebnis muss stimmen", sagte er. "Wir gehen in die Verlängerung." Wie lange diese dauern werde, "hängt auch vom Schiedsrichter ab", sagte er, ohne den Namen von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel zu nennen. Grünen-Chefin Simone Peter sagte: "Wir haben alle ein bisschen Schlaf notwendig."

FDP-Chef Christian Lindner sagte nach der Unterbrechung der Verhandlung: "Dieses besondere Projekt darf nicht an ein paar Stunden scheitern."

Die Jamaika-Sondierungsrunde ist in der Nacht mehrfach ins Stocken geraten. Die Chefunterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen mussten sich erneut mit Finanzthemen, Migration und Klimafragen beschäftigen. Immer wieder wurden die Gespräche unterbrochen. Auch ein völliges Scheitern wurde in Teilnehmerkreisen für möglich gehalten.

Es gab vor allem zwischen Grünen und CSU immer wieder Spannungen. Der grünen Unterhändler Jürgen Trittin hat weit nach Mitternacht "zum Stand der Sondierungen" den Link zu einem Song getwittert, in dem Jim Cliff die Zeile singt: "The harder they come, the harder they fall" (auf deutsch etwa: "Je härter sie sind, umso härter fallen sie").

Die Parteivorsitzenden und Chefunterhändler hatten bereits am Donnerstagnachmittag über mögliche Annäherungen in den entscheidenden Knackpunkten beraten. Zuvor hatte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel an die Kompromissbereitschaft aller appelliert: Wenn das gelinge, könne daraus "etwas sehr Wichtiges für unser Land entstehen in einer Zeit großer Polarisierung".

Union, FDP und Grüne wollten eigentlich in dieser Nacht zum Freitag die Sondierungen abschließen und entscheiden, ob sie ihren Parteien Koalitionsverhandlungen empfehlen. Im Laufe des Freitag sollten die jeweligen Parteigremien infomiert werden. Das wird jetzt verschoben. Die Generalsekretäre hatten sich immerhin bereits auf die Präambel eines möglichen Sondierungspapiers geeinigt.

Obwohl es einen ersten gemeinsamen Gesamtentwurf eines Sondierungspapiers gibt, hakte es an vielen Stellen. So sind sich die Sondierer zwar einig, dass der Soli in verschiedenen Schritten abgebaut werden soll. Aber das Datum des völligen Ausstiegs sowie der Umfang der schrittweisen Abbaus bleiben in dem Papier offen. Sie sind sich nur einig, dass sowohl der Soli-Abbau als auch die Entlastung für Familien Priorität haben sollten.

Streit gibt es vor allem um die Migrationspolitik

Zum Thema Klimaschutz bot die Union den Grünen an, bis 2020 mehr als die bisher offerierten drei bis fünf Gigawatt Leistung an Kohlestrom aus dem Netz zu nehmen. Merkel soll stattdessen sieben Gigawatt ins Gespräch gebracht. Die Grünen fordern aber Abschaltungen in der Größenordnung von acht bis zehn Gigawatt, weil ihrer Meinung nach nur so die nationalen Klimaschutzziele 2020 erreicht werden können.

Als schwierigster Punkt galt in der Nacht erneut die Migrationsdebatte. Die Grünen bestehen darauf, dass im März 2018 der derzeitige Stopp für den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus aufgehoben werden soll. Union und FDP lehnen dies mit dem Hinweis ab, dass die Kommunen durch die zu erwartenden hohe Zahl an zuziehenden Familienangehörigen überfordert wären. Dem widersprechen wiederum die Grünen.

Vor allem Grüne und CSU geraten immer wieder aneinander. Beide Parteien stehen unter Druck. Die Grünen-Spitze müsste am 25. November von einem Parteitag die Zustimmung zu formellen Koalitionsverhandlungen bekommen. In der CSU tobt vor der bayerischen Landtagswahl 2018 ein Machtkampf. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer warnte in der Nacht per Twitter: "Verlange nichts von Deinem Gegenüber, was er Dir nicht geben kann. Sonst bekommst Du am Ende gar nichts."

