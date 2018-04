12. April 2018, 13:04 Uhr Anschlag auf Ex-Spion Russische Herkunft des Giftes im Fall Skripal bestätigt

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hat die britischen Untersuchungsergebnisse im Fall Skripal bestätigt.

Der frühere russische Doppelagent und seine Tochter wurden Anfang März bewusstlos auf einer Parkbank im englischen Salisbury gefunden.

Der Fall löste eine schwere diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Russland aus.

Internationale Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen haben die russische Herkunft des Giftes im Fall Skripal bestätigt. Dies hätten Tests von vier Labors ergeben, teilte die OPCW am Donnerstag mit. Bei der Untersuchung von Blutproben von Sergej Skripal und seiner Tochter Julia seien die "Untersuchungsergebnisse Großbritanniens in Bezug auf die Identität der toxischen Chemikalie bestätigt" worden. Die OPCW nannte keinen mutmaßlichen Urheber der Attacke und auch nicht die benutzte Substanz.

Der britische Außenminister Boris Johnson sagte, es gebe keinen Zweifel mehr über das Gift. Nur Russland habe Mittel und Motive für einen solchen Anschlag und auch eine entsprechende Vorgeschichte. Eine andere Erklärung gebe es nicht.

Schwere diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Russland

Sergej Skripal und seine Tochter Julia wurden am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury gefunden. Die britische Regierung beschuldigt Russland, die Skripals mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok vergiftet zu haben. Der Kreml weist diese Vorwürfe vehement zurück.

Der Fall löste eine schwere diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern aus. Auch weitere Länder solidarisierten sich mit Großbritannien und wiesen Dutzende russische Diplomaten aus. Moskau reagierte daraufhin ebenfalls mit Ausweisungen.

Skripal hatte früher für den russischen Militärgeheimdienst GRU gearbeitet und dem britischen MI6 Informationen weitergeleitet. 2004 flog er auf. Er wurde in Russland zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt. Bei einem Gefangenenaustausch kam er 2010 nach Großbritannien.