21. November 2017, 18:17 Uhr Simbabwe Was das Ende der Ära Mugabe bedeutet









Simbabwes Präsident Robert Mugabe ist nach 37 Jahren im Amt zurückgetreten.

Das Militär hatte gegen den 93-Jährigen geputscht, das Kabinett wollte ihn des Amtes entheben. Beide Seiten wollen die Macht der Regierungspartei Zanu-PF sichern.

Mugabes designierter Nachfolger Emmerson Mnangagwa ist berüchtigt für seine Brutalität und Korruption.

Von Bernd Dörries , Harare

Am Dienstagmorgen hatte Mugabe noch einmal versucht, so zu tun, als sei nichts passiert. Sein Stabschef rief die Minister zu einer Kabinettssitzung in den Regierungssitz. Es kam aber keiner - und so trollte sich Mugabe wieder nach Hause.

Im Parlament setzte seine Partei kurze Zeit später das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten in Gang. Da muss selbst Robert Mugabe klar geworden sein, dass er nur noch wenig Zeit hat, einigermaßen selbstbestimmt aus dem Amt zu scheiden - oder zumindest so zu tun. Kurz nachdem der Parlamentspräsident den Abtritt verkündet hat, scheint es schon die ganze Stadt zu wissen. Autos hupen, Menschen fallen sich in die Arme. Man blickt in ihre Augen und ahnt: Das könnte die längste Nacht werden, die dieses Land erlebt hat. Zumindest war es für Simbabwe eine Woche, in der mindestens so viel passiert ist wie in den 37 Jahren davor. Am Mittwochmorgen fuhren die Panzer auf. Am Donnerstag stand Mugabe unter Hausarrest. Am Freitag tauchte er etwas verwirrt auf einer Uni-Feier auf und setzte sich ein lustiges Hütchen auf, wie eine Narrenkappe. Am Samstag demonstrierten Hunderttausende im ganzen Land, viele machten ihrem Ärger über die da oben zum ersten Mal im Leben Luft. Am Sonntag dachten alle, das Ende sei da; sie saßen vor dem Fernseher und warteten auf Mugabes Rücktrittsrede. Die kam zwar, doch Mugabe vergaß, auch wirklich zurückzutreten, wie er zuvor dem Militär versprochen hatte. Die Lage rutschte ins Absurde: Am Montag verlas das Militär eine Erklärung, die nur schwer zu verstehen war und an das erinnerte, was der Kreml in den Achtzigerjahren von sich gab. Irgendwo zwischen den Zeilen musste die Botschaft sein - aber wie lautete sie? Am Dienstag kehrte ein ungutes Gefühl zurück, eine Angst, dass die Dinge zurückgedreht werden könnten, dass Mugabe noch aus dem Grab regieren werde, wie es seine im Volk verhasste Frau Grace ja schon angekündigt hatte. Was mit "Gucci-Grace" nun passieren wird, weiß das Land noch nicht. Es wird wohl auf ein Exil hinauslaufen, ein Leben mit den ergaunerten Milliarden, die Mugabe schon in den vergangenen Jahren in der Welt verteilt hat, mit der freundlichen Unterstützung der Banken und Immobilienhändler. Es wird nicht das Ende sein, das sich Mugabe vorgestellt hat, wenn er überhaupt ans Ende dachte. Es wird aber auch nicht ein Ende sein wie das der Ceaușescus, die in einem nebeligen Hinterhof erschossen wurden. Es wird auch nicht das Ende von Hosni Mubarak sein, der kurz nach seinem Sturz ins Gefängnis musste. Die Ära Mugabe endet einfach so, ohne einen richtigen Schluss. Es gibt keinen Tod, kein Urteil, keine Aufarbeitung der Verbrechen oder öffentliches Nachdenken, was da geschehen war. Zumindest so wenig wie möglich, das hat die Mugabe-Partei schon klar gemacht. Die mit den putschenden Militärs gemeinsam durchgezogene Absetzung Mugabes sei eine "interne Angelegenheit der Partei", sagte ein Minister. Das Volk sieht das ein bisschen anders und wird die nächsten Tage erst einmal richtig feiern. Es wird sich aber auch fragen, wie es danach weiter geht. Ob sich überhaupt etwas ändert. Denn die neue Führung des Landes wird ja auch die alte sein. Am Dienstag meldete sich zum ersten Mal nach langem Schweigen der wahrscheinliche Nachfolger Emmerson Mnangagwa zu Wort: "Im neuen Simbabwe müssen wir alle zusammenarbeiten, um unser Land wieder aufzubauen und in vollem Glanz erstrahlen zu lassen", sagte er. Die Armee ist gerne behilflich und hat sich für den Putsch den Namen "Operation Wiederherstellung Vermächtnis" ausgedacht. Es ist eine interessante Umschreibung dessen, worum es geht: Die Sicherung der Macht für die Regierungspartei Zanu-PF. Eine Werbeagentur würde vielleicht hinzufügen: unter neuer, verbesserter Führung. Letztlich sind es aber die alten Köpfe, die nur den ältesten Kopf haben rollen lassen. "Korruption, Inkompetenz, Pflichtverletzung und Faulheit, soziale und kulturelle Dekadenz werden nicht toleriert", sagte Mnangagwa, der Mann, der seit 37 Jahren in jedem Kabinett dafür mitverantwortlich war, dass Korruption und Inkompetenz das Land zugrunde richteten. Mnangagwa hat womöglich noch mehr Reichtümer angehäuft als Mugabe selbst, er war Verteidigungsminister zu einer Zeit, als die Armee die Diamantminen plünderte. Die Quelle drohte zu versiegen, als Grace Mugabe selbst an die Spitze des Staates wollte und Mnangagwa zu verdrängen drohte.

Deshalb der Putsch. Mnangagwa und seine Clique von Militärs und Politikern der Zanu-PF waren aber offenbar überrascht, was sich das Volk in den vergangenen Tagen alles traute, etwa, als am Samstag Hunderttausende auf die Straße gingen, um für ein neues Simbabwe zu demonstrieren. Mnangagwa versucht sich nun an die Spitze der Bewegung zu stellen. "Die Stimme des Volkes ist für mich die Stimme Gottes", sagt der Mann, der für die Ermordung Zehntausender Oppositioneller mitverantwortlich sein soll.

"Was hier passiert, ist eine interne Angelegenheit der Zanu-PF"

Noch feiert das Land.