17. November 2017, 11:06 Uhr Simbabwe "Gucci-Grace" und der Putsch in Simbabwe









Simbabwes Diktator Robert Mugabe scheitert daran, seine Frau Grace zur Nachfolgerin zu machen. Alltagsszenen aus einem Land zwischen Aufbruch und Angst.

Von Bernd Dörries

Es ist 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen, als das Militär in Simbabwe zu dem Schluss kommt, dass die Bevölkerung auf seinen Putsch bisher nicht mit der angemessenen Euphorie reagiert hat. In einer Seitenstraße im Zentrum der Hauptstadt Harare hält ein grüner Geländewagen, ein Offizier in Tarnuniform springt heraus, läuft zu einer Gruppe Taxifahrer, die auf dem Bordstein sitzen und auf Fahrgäste warten. "Hey Leute, ihr solltet viel fröhlicher sein, jetzt wird alles anders", sagt der Soldat. Dann wartet er und schaut ...