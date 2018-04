5. April 2018, 18:50 Uhr Sierra Leone Ein Wert an sich

Nach langem Wahlprozess und langer Auszählung wird der einstige Putschist Julius Maada Bio als Präsident vereidigt. Dass der Übergang nun einigermaßen geordnet verläuft, ist für das afrikanische Land nicht selbstverständlich.

Von Bernd Dörries , Kapstadt

Julius Maada Bio hatte es eilig am Mittwochabend: Nur ein paar Augenblicke nachdem das offizielle Wahlergebnis bekannt gegeben wurde, das ihn zum neuen Präsidenten von Sierra Leone machte, leistete er schon seinen Amtseid in der Hauptstadt Freetown. Seine Wahl hatte sich über Wochen hingezogen, erst wurde sie verschoben, schließlich wurde vier Tage lang ausgezählt. Dann musste es plötzlich ganz schnell gehen, so, als könnte noch jemand Bio den Sieg wegnehmen. Es dürfe kein Machtvakuum entstehen, sagte der Oberste Richter bei der Vereidigung.

Für ein Land wie Sierra Leone ist ein einigermaßen geordneter Machtwechsel schon ein Wert an sich. Der Vorgänger Ernest Bai Koroma war nach zwei Amtszeiten nicht erneut angetreten; so, wie es die Verfassung vorschreibt. Jetzt kommt mit Bio, 53, die bisherige Opposition an die Macht. Wie geglückt dieser demokratische Wechsel wirklich ist, muss sich aber erst noch zeigen. Bio trägt die Zweifel bereits im Namen, in seinem Lebenslauf findet sich die Teilnahme an zwei Putschversuchen, sie waren beide erfolgreich.

Im Jahr 1992 gelangte er mit anderen Militärangehörigen an die Macht und wurde zum stellvertretenden Staatschef ernannt. Vier Jahre später stand er an der Spitze der Putschisten, die seinen Freund und Präsidenten Valentine Strasser aus dem Amt drängten. Bio regierte zumindest nur drei Monate, um die Macht dann an eine zivile Regierung abzugeben.

Damals tobte schon der Bürgerkrieg, der bis zum Jahr 2002 mehr als 50 000 Tote forderte. Bio flüchtete in die USA, wo man ihm im Gegenzug für seine Abdankung ein Visum gab und einen Studienplatz an der American University, eine Art Resozialisierungsprogramm für ehemalige Putschisten. Zwölf Jahre später kehrte er zurück, wurde erst Erdnussfarmer und dann geläuterter Demokrat. Für seine Rolle in den Staatsstreichen hat er sich mehrfach entschuldigt. Über die Tiefe seiner Einsicht gibt es in Sierra Leone allerdings verschiedene Ansichten.

Gegner werfen ihm vor, seine Anhänger zur Gewalt aufgerufen zu haben. Wahlbeobachter registrierten einige Zwischenfälle, mehrere Journalisten wurden verprügelt, internationale Wahlbeobachter zeigten sich dennoch "zufrieden" mit dem Verlauf. "Das ist der Beginn einer neuen Ära", sagt Bio in seiner ersten Ansprache. Er hatte im Wahlkampf massiv gegen die Präsenz chinesischer Investoren gewettert, deren Infrastruktur-Projekte seien "ein Betrug ohne Nutzen für das Volk".

Der Mann, der zwei Mal geputscht hat, muss ein gespaltenes Land einen

Vor allem die Einwohner der Hauptstadt Freetown protestieren seit Langem gegen eine neue Mautstrecke, die von einer chinesischen Firma betrieben wird und auf der hohe Maut für eine gleichbleibend schlechte Straße verlangt wird. Bio kündigte auch an, die Minenkonzessionen für Großkonzerne neu verhandeln zu wollen. Sierra Leone ist reich an Bodenschätzen, die dem Land bisher aber vor allem Krieg und Korruption gebracht haben. Offiziell hat Sierra Leone 2017 Diamanten im Wert von 123 137 753 Dollar exportiert. Aber nur 6 523 757 Dollar davon gingen an den Staat. Viele Diamanten werden illegal aus dem Land gebracht. Vor einem Jahr wurde in Sierra Leone einer der 15 größten Rohdiamanten der Welt gefunden. Die Regierung versprach, mit dem Erlös der Auktion würden auch Schulen und Krankenhäuser gebaut - ein bisher uneingelöstes Versprechen.

Bios erste Aufgabe wird es sein, ein recht gespaltenes Land wieder zu vereinen. Er gewann die Wahl mit 51 Prozent gegen seinen Herausforderer des All Peoples Congress (APC), die ehemalige Regierungspartei behält aber im Parlament die Mehrheit. Deren Anhänger demonstrierten am Mittwoch in Freetown gegen das Wahlergebnis - die APC-Führung spricht von Wahlbetrug und will es juristisch anfechten.