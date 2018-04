5. April 2018, 18:50 Uhr Sicherheit CSU verteidigt Polizeigesetz

An den bayerischen Plänen für ein neues Polizeigesetz gibt es Kritik.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wehrt sich gegen Vorwürfe, das neue Polizeigesetz schränke die Freiheitsrechte ein. (Foto: Axel Schmidt/Reuters)

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine Desinformationskampagne in sozialen Netzwerken gegen das geplante neue Polizeigesetz im Freistaat beklagt. Es gebe offenbar einige, die "mit falschen Behauptungen gezielt Stimmung" gegen die Gesetzesnovelle machten, sagte Herrmann am Donnerstag dem Portal Focus Online. Die vielfach geäußerte Kritik, die Polizei dürfe in Bayern vom Sommer 2018 an ohne konkreten Verdacht gegen Bürger ermitteln und Daten auslesen, sei "völlig aus der Luft gegriffen". In dem geplanten neuen Gesetz, das in diesem Monat abschließend im Landtag beraten werden soll, benötigt die Polizei für die meisten ihrer Maßnahmen nicht mehr eine "konkrete Gefahr", die es abzuwehren gilt - stattdessen soll eine lediglich "drohende Gefahr" genügen. Herrmann widersprach der Darstellung, die Freiheitsrechte sollten eingeschränkt werden. Der Einsatz von verdeckten Ermittlern sei bisher schon möglich gewesen, argumentierte er. "Zukünftig ist in vielen Fällen ein Richtervorbehalt vorgesehen, den es bisher noch nicht gab." Die Formulierung, Bayern schaffe das "härteste Polizeigesetz seit 1945", bezeichnete der Innenminister als "blanken Unsinn". "1945 gab es noch keine Terroristen, die mit dem Smartphone agierten oder sich über das Internet verabredeten", sagte Herrmann.