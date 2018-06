14. Juni 2018, 19:46 Uhr Seite Drei zum Asylstreit in der Union Die Zerrüttung

Der Konflikt mit Seehofer bringt Merkel nahe an das Ende ihrer Kanzlerschaft. Welcher Kompromiss soll diese Beziehung noch retten?





Von Constanze von Bullion , Nico Fried und Robert Roßmann , Berlin

Wie geht's jetzt weiter? Es ist später Nachmittag in Berlin. Im Kanzleramt wird Angela Merkel erwartet. Pressekonferenz nach dem Treffen der Regierungschefin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Eigentlich ein Routinetermin. Pünktlich geht das nie los. Aber an diesem Donnerstag ist die Spannung doch besonders groß - an diesem 14. Juni, für den manch einer schon das Wort "historisch" gefunden hat, und zwar nicht irgendwer, sondern immerhin Wolfgang Schäuble, der mit solchen Begriffen nicht leichtfertig umgeht.

Man möchte Angela Merkel jetzt ...