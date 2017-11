21. November 2017, 10:58 Uhr Seite Drei über das Ende der Jamaika-Sondierungen Spielverderber









Christian Lindner ließ alles platzen, bei Union und Grünen herrscht plötzlich Harmonie. Gibt es eine Wahrheit über die dramatische Nacht in Berlin?





Von Constanze von Bullion , Nico Fried und Mike Szymanski

Er hat am Schluss "Auf Wiedersehen" gesagt. Wie damals, vor sechs Jahren. Immer wenn Christian Lindner sich einer politischen Aufgabe entzieht, geschieht das ein wenig überfallartig und mit diesem auffälligen Ende. Das war bei seinem Rücktritt als FDP-Generalsekretär 2011 genauso wie in der Nacht zu Montag, als er den Sondierungsgesprächen mit Union und Grünen entfloh. Er tritt vor die Presse, sagt, dass das jetzt nicht anders gehe, Prinzipien und so. Und am Ende, nach einer kurzen Pause, sagt Christian Lindner: ...