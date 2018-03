16. März 2018, 11:19 Uhr Kritik an Seehofer "Das ist die Redeweise, die man kennt: 'Ich habe nichts gegen Ausländer, aber ...'"

Politiker anderer Parteien kritisieren Horst Seehofer für seine Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland.

Die Vizepräsidentin des Bundestags, Petra Pau, nennt den Satz "Unsinn", auch FDP-Chef Christian Lindner übt Kritik.

Horst Seehofers Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, ruft Kritik hervor. "So setzt die CSU ihren fatalen Kurs fort und macht Wahlkampf für die AfD", sagte etwa der Grünen-Politiker Jürgen Trittin im Südwestrundfunk.

Seehofers Einschränkung, die hier lebenden Muslime gehörten trotzdem zu Deutschland, ließ Trittin nicht gelten: "Das ist die Redeweise, die man kennt: 'Ich habe nichts gegen Ausländer, aber ...'", so der Politiker. Ein Heimatminister, der es als erste Aufgabe sehe, die Heimat zu spalten, sei "fehl am Platze". Seehofer verantwortet als neuer Bundesinnenminister künftig auch den Bereich Heimat.

Trittin betonte: "Natürlich leben viele Muslime in diesem Land. Sie sind hier aufgewachsen. Und natürlich gehört ihr Glaube zu diesem Land." Es gebe keine Bedrohung der christlich-abendländischen Traditionen in Deutschland. "Nach wie vor findet jeden Herbst in München das Oktoberfest statt", sagte der ehemalige Umweltminister. Es werde eine Bedrohung konstruiert, die es in der Realität überhaupt nicht gebe.

Auch Christian Lindner fand deutliche Worte. Die von Seehofer erneut angestoßene Debatte bezeichnete er in der Rheinischen Post als "überflüssig". Der FDP-Chef sagte weiter: "Weder verlangt irgendwer die Übernahme islamischer Sitten, noch ist das Christentum Staatsreligion".

Die Linken-Politikerin Petra Pau bezeichnete Seehofers in einem Bild-Interview getätigte Äußerungen als "Unsinn". "Die Menschen muslimischen Glaubens gehören allesamt zu Deutschland. Ich halte es für verantwortungslos, dass der Innenminister gleich nach seiner Amtseinführung hier zündelt", sagte sie dem Sender n-tv.

Die Aufgabe des Ministers sei es, für öffentliche Sicherheit zu sorgen - "für alle Menschen, die hier leben", so die Vizepräsidentin des Bundestages. Zu den Äußerungen Seehofers, die hier lebenden Muslime gehörten zu Deutschland, der Islam aber nicht, sagte Pau: "Was ist das für ein Unsinn. Muslime glauben an ihren Gott, und der Islam ist ihre Religion. Also gehört das genauso zu Deutschland wie anderes. Ich denke, wir haben ganz andere Sorgen in diesem Land."

Seehofers Aussagen riefen auch in den sozialen Medien Kritik und Unverständnis hervor.