26. April 2018, 18:59 Uhr Steinmeier in der Schweiz So nah, so fern









Feedback Bundespräsident Steinmeier diskutiert an der Université de Fribourg über direkte Demokratie: Volksentscheiden begegnet er mit großer Skepsis. Von Charlotte Theile , Freiburg Die Aula der Université de Fribourg war bis auf den letzten Platz besetzt. Zwei Bundespräsidenten auf einem Podium, dafür schienen die Studenten sogar zu akzeptieren, dass die Veranstaltung schon um Viertel nach neun am Donnerstagmorgen begann. Das Thema war mutig gewählt: "Kann die Demokratie im 21. Jahrhundert bestehen?" Diese Frage wollte Frank-Walter Steinmeier bei seinem Staatsbesuch in der Schweiz diskutieren. Ein spannendes Setting: Während sich in der Schweiz kaum jemand findet, der an Volksabstimmungen etwas auszusetzen hätte, wird direkte Demokratie ...