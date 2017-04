7. April 2017, 21:18 Uhr Schweden Was wir über die Tat in Stockholm wissen - und was nicht









Kurz vor 15 Uhr hat es in der Stockholmer Innenstadt einen tödlichen Vorfall mit einem gestohlenen Brauerei-Lastwagen gegeben.

Von Jana Stegemann

Was wir wissen

Was passiert ist: Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist am frühen Nachmittag kurz vor 15 Uhr ein Lastwagen zuerst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Der kleine Lastwagen soll den Berichten zufolge zunächst an der Kreuzung der beiden Einkaufsstraßen Drottninggatan und Kungsgatan in eine Menschenmenge gefahren sein. Anschließend habe er seine Fahrt fortgesetzt und raste in das Einkaufszentrum "Åhléns City". Nach Angaben des Unternehmens ist die Filiale das größte Einzelkaufhaus der Warenhauskette "Åhléns" mit mehr als 13 Millionen Besuchern pro Jahr. Reporter des Radiosenders SVT berichteten vor Ort von Feuer auf der Einkaufsstraße und Chaos. Das Fahrerhaus des Lastwagens sei sofort in Brand geraten, nachdem das Fahrzeug in den Eingang des Kaufhauses fuhr, berichten Augenzeugen. Auf Bilder war zu sehen, wie die Feuerwehr einen Brand löschte.

Der Lastwagen: Bei dem Kleinlastwagen handelt es sich laut der schwedischen Brauerei Spendrups um eines ihrer Firmenfahrzeuge, er trägt die Aufschrift "Kall Öl" ("Kaltes Bier"). Der Getränkelaster sei am Freitagmorgen gestohlen worden, als der Fahrer die Kabine verlassen habe, um eine Lieferung in der Innenstadt auszuladen, gab die Brauerei bekannt. Der Fahrer habe gesehen, wie ein maskierter Mann in die Kabine gesprungen sei. Der Brauerei-Mitarbeiter habe noch versucht, den Mann aufzuhalten und sei angefahren, aber nicht schwer verletzt worden.

Die Opfer: Wie viele Menschen ums Leben gekommen sind, darüber herrschte zunächst Unklarheit. Ersten Polizeiangaben zufolge wurden mindestens drei Menschen getötet. Später erklärten die Gesundheitsbehörden, dass eine Person im Krankenhaus gestorben ist. 15 weitere wurden demnach zum Teil schwer verletzt, darunter mehrere Kinder. Am Abend bestätigte die Polizei insgesamt vier Todesopfer.

Die Lage in Stockholm: Die Züge im Stockholmer Zentrum fahren nicht mehr, auch Züge von und nach Stockholm werden frühestens am Samstagmorgen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Der Verkehr von Zügen und U-Bahnen war zunächst stillgelegt worden. Inzwischen fahren die U-Bahnen wieder. Vorstadtzüge brachten die Menschen aus der Stadt, fuhren aber leer zurück. Der zentrale Platz Sergels Torg in der Stockholmer Innenstadt ist von der Polizei abgesperrt worden. Fernsehbilder zeigten, dass Hubschrauber über dem Platz kreisten, außerdem waren Dutzende Krankenwagen und Einsatzfahrzeuge der Polizei vor Ort. Die schwedischen Sicherheitsbehörden haben wichtige Gebäude in der Innenstadt abgeriegelt.

Der Gebäudekomplex Rosenbad, Sitz der schwedischen Regierung, das Parlamentsgebäude und das Königsschloss wurden abgesperrt, am frühen Abend aber wieder geöffnet. Die Polizei bat die Bevölkerung, in geschlossenen Räumen zu bleiben und sich vom Zentrum fernzuhalten. Die Stadt öffnete öffentliche Gebäude für Menschen, die keine Möglichkeit hatten, nach Hause zu kommen.

Hinweis des Auswärtigen Amts: Reisende in Stockholm sollen vorerst in ihren Unterkünften bleiben und die Entwicklung der Lage über die Medien verfolgen, heißt es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts zu Schweden.

Was wir nicht wissen

Hintergrund der Tat: Bisher hat sich niemand offiziell zu der Tat bekannt. Schwedische Medien berichten, dass durch Stockholm ein Polizeiwagen fuhr, aus dem Polizisten "Warnung vor einer Terrortat" rufen. Der schwedische Geheimdienst spricht bereits von einem Anschlag - ebenso der schwedische Premier Stefan Löfven. "Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet auf eine Terrortat hin"", sagte Löfven dem schwedischen Fernsehen.

Der oder die Täter: Laut den Behörden ist eine verdächtige Person gefasst worden. Ob es sich um den Fahrer des Lastwagens handelt, ist unklar. Die schwedische Polizei hatte am Mittag Videoaufnahmen eines Mannes, der zur fraglichen Zeit am Tatort gesehen worden sein soll veröffentlicht. "Mit dieser Person würden wir gern in Kontakt kommen", sagte der Reichspolizeichef Dan Eliasson. Die von einer Überwachungskamera in unmittelbarer Nähe des Tatortes gefilmten Aufnahmen zeigen einen jüngeren Mann mit schwarzer Kapuze und olivgrüner Jacke. Bei einer Pressekonferenz bestätigte die Polizei, dass der Gesuchte in Gewahrsam genommen wurde. Er sei in einer Vorstadt nördlich von Stockholm festgesetzt worden, nicht weit vom Flughafen Arlanda. Wie und ob er überhaupt mit der Tat in Verbindung steht, dazu machen die Behörden keine Aussagen.

Was in der Zeit zwischen Diebstahl und Attentat geschah: Der mutmaßliche Täter entwendete den Lkw am Vormittag und fuhr erst gegen 15 Uhr auf die zentrale Einkaufsstraße in Stockholm. Was aber hat er (womöglich mit dem Fahrzeug) in der Zwischenzeit getan?