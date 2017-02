26. Februar 2017, 17:39 Uhr Schulz kontra Merkel Kampf um die Kanzlerschaft - Merkels weiter Weg zur Fröhlichkeit









Das ganze Land starrt gebannt auf den Schulz-Hype. Und die Kanzlerin tut sich schwer, in den Wahlkampf zu finden. In der CDU fürchten manche, es könne bald zu spät sein.

Von Nico Fried

Jetzt spricht sie mal über die SPD. Recht ausführlich sogar. Aber ob das, was Angela Merkel da sagt, wirklich das ist, was die Leute hier hören wollen?

Landesvertreterversammlung der CDU Mecklenburg-Vorpommern in Stralsund. 140 Delegierte, Tag eins nach einer Umfrage, in der die SPD erstmals seit zehn Jahren wieder vor der Union liegt. Dauernd müssen sie in der CDU jetzt solche Meldungen über sich ergehen lassen, seit Martin Schulz Kanzlerkandidat geworden ist. Und was macht die Kanzlerin?

Sie reitet eine Attacke, das schon. Aber sie reitet nicht geradeaus, sondern erst dreimal um den Ponyhof. Merkel würdigt Gerhard Schröder und die Agenda 2010. "Einzigartige Erfolgsgeschichte", Arbeitslosigkeit gesunken, Zahl der Beschäftigten gestiegen. Fast fünf Minuten geht das so. Schließlich sagt sie mit Blick auf Schulz' Ankündigung, die Agenda noch einmal zu korrigieren: "Unablässig hadern die Sozialdemokraten mit der Vergangenheit. Wir gestalten die Zukunft." Fast erleichtert klingt der Applaus, als Merkel endlich die Pointe setzt. Jubelstürme hören sich anders an.

Vor drei Monaten hat Merkel entschieden, noch einmal anzutreten. Sieben sind es noch bis zur Bundestagswahl. Zu beobachten ist in diesen Tagen eine Kanzlerin, die noch nicht richtig einsteigen will in den Wahlkampf, weil sie findet, es sei noch zu früh - und doch einsteigen muss, damit ihre Partei nicht glaubt, bald sei es zu spät.

"Ich bin willens, fröhlich in den Wahlkampf zu gehen", hat Merkel vor zwei Wochen gesagt. Das war nach dem gemeinsamen Auftritt mit Horst Seehofer in München, dem sogenannten Versöhnungstreffen von CDU und CSU. Wenn Merkels schlechte Laune sich damals als Stickstoff verbreitet hätte, wäre die Luft zum Atmen knapp geworden. Mittlerweile wirkt Merkel wieder lebendiger, engagierter. Aber fröhlicher?

Noch ein langer Weg für Merkel

Es ist noch lange hin bis zur Wahl. Und für Merkel ist es noch ein weiter Weg. Das Land starrt gebannt auf den Schulz-Hype. Die Leute sollen glauben, sie habe die Ruhe weg. Womöglich stimmt das sogar. Merkel wirkt manchmal, als sei sie noch ganz woanders. Bei echten Problemen.

Der Mittwoch vergangener Woche. Die Kanzlerin hat ein paar Dutzend internationale Wissenschaftler zu Gast. Es geht um globale Gesundheitsfragen. Nach dem ersten Redner, einem Dänen, der über die Digitalisierung des Gesundheitssystems in seinem Land referiert, sagt Merkel, sie habe "zwei Fragen zum Verständnis". Am Ende stellt sie sechs Fragen. Und Nachfragen noch dazu. Sie will es ganz genau wissen.