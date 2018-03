15. März 2018, 18:54 Uhr Sanktionen USA bestrafen Russland

Es ist der bisher deutlichste Schritt gegen Russland: Das US-Finanzministerium hat wegen der Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf Sanktionen verhängt.

Von Alan Cassidy, Washington

Es ist der bisher deutlichste Schritt der Regierung von Donald Trump gegen Russland: Das US-Finanzministerium hat wegen der mutmaßlichen russischen Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf Sanktionen gegen Moskau verhängt. Sie richten sich gegen fünf russische Firmen und Organisationen sowie gegen 19 Einzelpersonen, wie Finanzminister Steven Mnuchin mitteilte.

Damit reagiere man auf "bösartige russische Cyberaktivitäten", zu der neben der politischen Einmischung auch versuchte Angriffe auf US-Infrastruktur gehörten, hieß es. Die Sanktionen seien Teil einer größeren Anstrengung, um die "anhaltenden ruchlosen Angriffe aus Russland" abzuwehren, sagte Mnuchin weiter. Für russische Offizielle solle damit der Zugang zum US-Finanzsystem gekappt werden.

Der Entscheid folgt vier Wochen nach der Anklage gegen russische Firmen und Einzelpersonen durch Sonderermittler Robert Mueller. Er hatte detailliert nachgezeichnet, welche Anstrengungen die Russen vor der Präsidentschaftswahl 2016 unternommen hatten, um den Ausgang der Wahl in Zweifel zu ziehen und "Zwietracht zu säen". Die Verhängung der Sanktionen durch die US-Regierung lässt den Schluss zu, dass sie Muellers Erkenntnisse nicht bestreitet. Das steht im Widerspruch zu den bisherigen Aussagen Trumps, der die Ermittlungen als Hexenjagd abgetan hatte. Der Präsident selber weigerte sich allerdings auch gestern, die russischen Aktionen zu verurteilen. Journalistenfragen dazu ignorierte er.

Eine der Organisationen, die von den USA mit Sanktionen belegt wurde, ist die in St. Petersburg ansässige und als "Trollfabrik" bekannt gewordene Internet Research Agency. Sie war gemäß Muellers Untersuchungen in den sozialen Medien maßgeblich an den russischen Aktivitäten in den USA beteiligt. Zu den Sanktionierten gehört Jewgenij Prigoschin, ein Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.