21. März 2018, 20:51 Uhr Saarland "Vertrauen ist verloren gegangen"

Das Saarland ist reich an Filz-Affären. Der neue Ministerpräsident und CDU-Politiker, Tobias Hans, hat ihnen in seiner ersten Regierungserklärung den Kampf angesagt.

Von Susanne Höll , Saarbrücken

Gerade drei Wochen ist Tobias Hans jetzt Ministerpräsident in Saarbrücken. Den Namen kennt man jenseits der Landesgrenzen noch kaum. Er ist Christdemokrat und Nachfolger der nun in Berlin wirkenden Annegret Kramp-Karrenbauer, mithin ein weiterer saarländischer Politiker, der in diesen Tagen intensiv beäugt wird. Einfach deshalb, weil es in der Bundespolitik gerade ziemlich viele von ihnen gibt, gemessen an der mit einer Million recht geringen Einwohnerzahl des Landes.

Politisch ist Hans ein relativ unbeschriebenes Blatt. Kein Wunder, er ist gerade einmal ...