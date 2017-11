11. November 2017, 09:36 Uhr Russland Syrien: Putin und Trump signalisieren Einigkeit









Feedback

Trump und Putin sehen nach Angaben Moskaus keine militärische Lösung für den Syrien-Konflikt.

Wie der Kreml mitteilte, veröffentlichen beide Staatschefs am Rande des Apec-Gipfels im vietnamesischen Danang eine gemeinsame Erklärung.

Nachdem ein Treffen zunächst angekündigt und dann wieder dementiert worden war, haben sich US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin in Vietnam offenbar doch zumindest informell abgesprochen.

Dabei dürften sie sich auf eine gemeinsame Linie im Syrien-Konflikt geeinigt haben: Nach Angaben Moskaus sehen beide keine militärische Lösung. Wie der Kreml mitteilte, veröffentlichen die Staatschefs am Rande des Apec-Gipfels im vietnamesischen Danang eine entsprechende gemeinsame Erklärung. "Die Präsidenten sind sich einig, dass es für den Konflikt in Syrien keine militärische Lösung gibt", hieß es auf der Website des Kreml. Beide bekannten sich demnach erneut zur Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität Syriens. Sie hätten zudem ihre "Entschlossenheit" bekräftigt, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu bekämpfen.

Ein tatsächliches offizielles bilaterales Treffen am Rande des Gipfels gab es nicht, aber Trump und Putin begegneten sich seit Freitagabend bei drei Gelegenheiten: Zunächst bei einem Gruppenfoto, für das sie Seite an Seite in eigens für den Gipfel angefertigten blauen Hemden posierten. Am Samstagmorgen schüttelten sie ihre Hände, als sich die Staats- und Regierungschefs zu ihren Gesprächen zusammensetzten. Später redeten sie kurz miteinander, als die Gipfelteilnehmer zu einem weiteren Gruppenfoto zusammenkamen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sprach seinerseits kurz mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson. Nachfragen von Journalisten nach den Inhalten des Gesprächs wollte Lawrow nicht beantworten.

Begegnung mit Putin ist ein Balanceakt

Wegen der Differenzen zwischen den USA und Russland etwa zu den Konflikten in Syrien und der Ukraine war mit Spannung erwartet worden, ob sich Trump und Putin in Vietnam treffen. Der Umgang des US-Präsidenten mit seinem russischen Kollegen steht in Trumps Heimat unter besonderer Beobachtung: Mehrere Vertreter des Trump-Teams stehen im Verdacht, eng mit Moskau zusammengearbeitet zu haben, um Trump im vergangenen Jahr zum Wahlsieg zu verhelfen. Für den US-Präsidenten ist eine Begegnung mit Putin ein Balanceakt, weil er Russlands Unterstützung im Atomkonflikt mit Nordkorea gewinnen will.