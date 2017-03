26. März 2017, 15:05 Uhr Russland Russische Sicherheitskräfte nehmen Putin-Kritiker Nawalny fest









Feedback

Anzeige

Die russische Polizei hat den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny in Moskau festgenommen.

Nawalny hatte zu landesweiten Antikorruptions-Demonstrationen aufgerufen.

Der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen - und mehrere Tausend Menschen sind ihm gefolgt. In mehreren Städten in ganz Russland gingen sie gegen Korruption auf die Straße. Allein in der Hauptstadt Moskau versammelten sich Hunderte Menschen.

Sie sahen, wie Sicherheitskräfte den Regierungskritiker Nawalny, der bei der Wahl 2018 gegen Wladimir Putin antreten will, festnahmen und in ein Polizeifahrzeug brachten. Die Demonstranten versuchten vergeblich, das Fahrzeug am Wegfahren zu hindern. Auf Twitter kursieren Fotos von Journalisten, die an der Berichterstattung gehindert und ebenfalls festgenommen wurden.

Putin-kritische Beobachter feierten die landesweiten Demos gegen Korruption als eine der größten koordinierten Aktionen der Opposition seit den Massenprotesten 2011 und 2012 gegen mutmaßlichen Betrug bei den damaligen Parlamentswahlen. In der sibirischen Stadt Nowosibirsk sollen lokalen Medien zufolge etwa 2000 Menschen teilgenommen haben, aus Krasnojarsk und Omsk wurden etwa 1500 Demonstranten gemeldet, in Jekaterinburg im Ural etwa tausend.

Die Stadtverwaltung von Moskau hatte die Demonstration im Zentrum der Hauptstadt nicht genehmigt. Andere Orte am Stadtrand seien von den Organisatoren abgelehnt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie hatte Nawalnys Anhängern für den Fall einer Teilnahme an unerlaubten Demonstrationen mit hartem Durchgreifen gedroht.

Anzeige

Nawalny hatte Anfang März in einem Video Regierungschef Dmitri Medwedjew Korruption im großen Umfang vorgeworfen. Mit seinem Fonds zur Bekämpfung der Korruption veröffentlichte er Belege für die angebliche Bestechlichkeit ranghoher Staatsdiener.

Nawalny ist vor allem durch seine Blogs in Russland bekanntgeworden. Ein Gericht in der Stadt Kirow hatte ihn im Februar zu einer Haftstrafe von fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Es hatte den 40-Jährigen auch im Wiederaufnahmeverfahren der Unterschlagung für schuldig befunden. Nawalny hat die Vorwürfe zurückgewiesen und angekündigt, in Berufung zu gehen. Zugleich erklärte er, 2018 bei der Präsidentenwahl anzutreten.