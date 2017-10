7. Oktober 2017, 20:01 Uhr Russland Russische Polizei nimmt mehr als 60 Demonstranten fest









Feedback

Bei einer Großdemonstration an Präsident Putins Geburtstag in St. Petersburg hat die russische Polizei mehr als 60 Aktivisten festgenommen.

Der Oppositionelle Nawalny hatte zu landesweiten Massenprotesten aufgerufen. Er selbst konnte nicht demonstrieren, weil er eine Arreststrafe absitzt.

Die Behörden in Moskau und St. Petersburg hatten die in den Stadtzentren geplanten Versammlungen verboten.

Die russische Polizei hat eine regierungskritische Demonstration in St. Petersburg gewaltsam aufgelöst und nach Angaben von Aktivisten mehr als 60 Teilnehmer festgenommen. Aus Anlass des 65. Geburtstags von Russlands Staatschef Wladimir Putin waren in zahlreichen Städten des Landes Regierungskritiker auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt Putins. In der Moskauer Innenstadt hatten sich 1000 Demonstranten auf dem Puschkinplatz versammelt und gerufen: "Russland wird frei sein" und "Russland ohne Putin".

Auch bei Protesten in den russischen Städten Twer und Samara im Zentrum des Landes wurden Menschen festgenommen. Das teilten Vertreter der Opposition mit. Zu den Demonstrationen hatte der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aufgerufen. Dabei wollte Nawalny Tausende Anhänger mobilisieren.

Nawalny nach wie vor unter Arrest

Der selbsternannte Anti-Korruptions-Kämpfer hatte in den vergangenen Monaten in zahlreichen Video-Clips im Internet angebliche Machenschaften der russischen Führung und ihrer Vertrauten angeprangert. Nawalny selbst konnte nicht demonstrieren. Er sitzt wegen des mehrfachen Aufrufs zu nicht genehmigten Protesten für 20 Tage in Arrest. Er war Ende September festgenommen worden. Ein Moskauer Gericht hatte am Freitag eine Berufungsklage abgewiesen.

Die Behörden in Moskau und St. Petersburg hatten die in den Stadtzentren geplanten Versammlungen verboten. In Moskau versammelten sich dennoch mehrere hundert Demonstranten, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Augenzeugen zufolge wurde die Polizeipräsenz im Zentrum der Hauptstadt verstärkt.

Im südrussischen Krasnodar wurde der Stabschef des Oppositionspolitikers Nawalny in Gewahrsam genommen, wie russische Medien in der Nacht zum Samstag berichteten. Das Innenministerium bestätigte dies der russischen Agentur Tass.