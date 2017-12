14. Dezember 2017, 12:59 Uhr Russland Putin verteidigt russische Kontakte zu Trumps Wahlkampfteam

Wladimir Putin bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau.









Russlands Präsident Wladimir Putin stellt sich in seiner Jahrespressekonferenz den Fragen von mehr als 1600 Journalisten.

Er hat angekündigt, 2018 als unabhängiger Kandidat bei der Präsidentschaftswahl anzutreten.

Er hofft auf breite Unterstützung der politischen Parteien.

Wladimir Putin will bei der Präsidentenwahl in Russland 2018 als unabhängiger Kandidat antreten. Er hoffe dabei auf breite Unterstützung der politischen Parteien und der russischen Gesellschaft, sagte Russlands Staatschef bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau.

Die Wiederwahl Putins für eine vierte Amtszeit gilt als sicher. Als unabhängiger Kandidat muss er vor der Wahl im März 2018 insgesamt 300 000 Unterschriften sammeln, um zugelassen zu werden. Als Parteikandidat bräuchte er das nicht.

Er bestritt, die Opposition in seinem Land zu unterdrücken. Es sei nicht seine Aufgabe, Gegenkandidaten aufzubauen, sagte der 65-Jährige auf die Frage nach dem Fehlen aussichtsreicher Konkurrenten. Das politische System in Russland lebe zwar vom Wettbewerb. Der Opposition fehle aber ein starker Kandidat, der ihn herausfordern könnte. Seine politischen Gegner veranstalteten eine Menge Lärm, hätten der Nation aber nur sehr wenig anzubieten, sagte Putin.

Sollte er wiedergewählt werden, wolle er die Wirtschaft seines Landes modernisieren. Russland müsse sich in die Zukunft orientieren und deshalb seine Wirtschaft effizienter und flexibler machen.

Putin sagte, Russland werde nicht aus den Abrüstungsverträgen aussteigen. Es seien die USA, die praktisch schon ausgestiegen seien. Inzwischen stehe offenbar auch der bilaterale INF-Vertrag gegen atomare Mittelstreckenraketen zur Disposition. "Es scheint, dass die USA mit einer Propaganda-Kampagne den Boden dafür bereiten, sich womöglich aus dem Abkommen zurückzuziehen", sagte Putin. "De facto haben sie es schon verlassen." Die Raketenabwehr in Rumänien könne für Mittelstreckenraketen benutzt werden. Putin hat auch die Militärhaushalte verglichen: Russland gebe 46 Milliarden Dollar aus, die USA aber 700 Milliarden.

Donald Trump warnte er ausdrücklich vor einem Angriff auf Nordkorea. Den USA könne es unmöglich gelingen, alle Ziele für einen Angriff auf Nordkorea zu finden.

Die Kontakte zwischen Vertretern Russlands und dem Wahlkampfteam seines US-Kollegen Donald Trump hat Putin als Routine-Angelegenheit verteidigt. Trumps Gegner verzerrten mit ihren Vorwürfen die Wahrheit. Die neue US-Regierung habe signifikante Erfolge erzielt. Es sei aber offensichtlich, dass Trump daran gehindert werde, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Irgendwann werde sich das Verhältnis der beiden Länder zueinander jedoch wieder normalisieren. Russland und die USA müssten endlich damit aufhören, einander wie Tiere zu bekämpfen.

In den USA prüft ein Sonderermittler Vorwürfe, wonach Trumps Wahlkampfteam auf ungebührliche Art mit Russland kooperiert haben soll. Die Affäre könnte Trump, der eigentlich die Beziehungen zu Russland verbessern wollte, gefährlich werden.

Zu Putins jährlicher Pressekonferenz haben sich mehr als 1600 Journalisten aus Russland und dem Ausland angemeldet. Erwartet werden auch Fragen zu internationalen Themen wie den Spannungen mit dem Westen und den Konflikten in Syrien und Nordkorea.