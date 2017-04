12. April 2017, 18:34 Uhr Russland Lawrow warnt USA vor weiterem Angriff in Syrien

US-Außenminister Tillerson wird in Moskau von Russlands Außenminister Sergej Lawrow äußerst kühl empfangen.









US-Außenminister Tillerson trifft in Moskau Russlands Präsident Putin und Außenminister Lawrow.

Sein Empfang ist kühl, beide Außenminister räumen große Differenzen ein.

Moskau spricht eine Warnung an Washington aus: Angriffe wie der Luftschlag auf eine syrische Militärbasis dürften sich nicht widerholen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Moskau US-Außenminister Rex Tillerson getroffen. Zuvor hatte Tillerson eine angespannte Begegnung mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow gehabt. Die Reise des US-Außenministers nach Russland ist die erste eines Vertreters des Trump-Kabinetts überhaupt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat auf eine syrische Luftwaffenbasis als rechtswidrige Attacke bezeichnet. Bei der kühlen Begrüßung seines amerikanischen Kollegen sagte er, sein Land wolle die "wahren Absichten" der Regierung von US-Präsident Donald Trump verstehen.

Lawrow warnt USA vor weiterem Raketenangriff

"Wir haben kürzlich alarmierende Handlungen mit einem rechtswidrigen Angriff gegen Syrien gesehen. Wir betrachten es als äußerst wichtig, die Risiken einer Wiederholung solcher Handlungen in Zukunft zu verhindern", sagte Lawrow zu dem Angriff der USA auf den Stützpunkt der syrischen Luftwaffe von in der Provinz Homs, den Trump als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Chan Scheichun angeordnet hatte.

Die Entsendung größerer Kontingente von Bodentruppen nach Syrien schloss der US-Präsident in einem Fernsehinterview aus. "Putin unterstützt eine Person, die wirklich eine sehr böse Person ist", so Trump in einem Fernsehinterview mit Fox Business.

Russland ist der wichtigste Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Wie zuvor erwartet worden war, wurde Tillerson äußerst distanziert in Moskau empfangen. Als Journalisten Lawrow bei der Begegnung Fragen zuriefen, wies dieser sie offenbar schroff zurecht: "Wer hat euch denn Manieren beigebracht?", soll er ihnen auf Englisch zugerufen haben. So zumindest schrieb es die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa auf ihrer Facebook-Seite. Nachdem Ruhe eingekehrt sei, habe Lawrow seine Rede gehalten, seinem US-amerikanischen Amtskollegen "das Wort erteilt" und nach einer Pause hinzugesetzt: "Jetzt könnt ihr herumschreien, wenn ihr wollt." Russische Medien griffen die Begebenheit unter der Schlagzeile "Lawrow bringt amerikanischen Journalisten Manieren bei" auf.

Tillerson: "Scharfe Differenzen" zwischen USA und Russland

Tillerson räumte zu Beginn des Treffens mit Lawrow ein, dass Russland und die USA "scharfe Differenzen" miteinander hätten. Er wolle verstehen, warum es Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und Moskau gebe. Beide Seiten seien sich darin einig, dass die Kommunikationskanäle offen bleiben müssten, sagte er.

Putin selbst sagte in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview des staatlichen Fernsehsenders Mir, die Beziehungen zwischen Moskau und Washington hätten sich in den ersten Monaten der Präsidentschaft von Trump verschlechtert.