16. Februar 2018, 18:53 Uhr Russland Kampfname Wagner

Wie viele Russen starben in Deir al-Sour? Dass in Syrien russische Privatarmeen kämpfen, ist längst ein offenes Geheimnis. Ihre Mission ist keineswegs nur der Kampf gegen den Terrorismus - sondern die Bereicherung.

Von Julian Hans , Moskau

Die Angreifer waren hoffnungslos unterlegen. Als am 7. Februar ein Bataillon Assad-treuer Kämpfer eine Stellung der Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) in Deir al-Sour mit Panzern und Kanonen unter Beschuss nahmen, antworteten die von den USA unterstützte SDF mit schwerer Artillerie und Kampfhubschraubern. Ohne Unterstützung aus der Luft wurde das Bataillon vernichtend geschlagen. Dass unter den Hunderten Toten auch russische Staatsbürger waren, berichten sowohl amerikanische als auch unabhängige Medien in Russland. Von bis zu 200 ist die Rede.

Das Pentagon beharrt darauf, dass das US-Kommando "vor, während und nach der Attacke" mit dem Kommando der Russen in Verbindung gewesen sei. Diese hätten versichert, unter den Assad-treuen Angreifern befänden sich keine russischen Soldaten. Nachdem der Kreml zunächst hartnäckig geschwiegen hatte, räumte am Donnerstag die Sprecherin des Außenministeriums ein, möglicherweise seien fünf Russen bei der Schlacht ums Leben gekommen. Es handele sich aber nicht um Militärangehörige. Berichte über Hunderte Tote bezeichnete die Sprecherin als "Desinformation". Derweil häufen sich die Hinweise, dass die Russen dort nicht nur im Auftrag einer privaten Söldner-Armee im Einsatz waren, sondern dass ihre Mission keineswegs der Kampf gegen Terrorismus ist, sondern wirtschaftliche Ziele verfolgt.

Etwa 3000 Mann stark soll die "Gruppe Wagner" sein. Die Kämpfer sind meist Ex-Soldaten

Dass in Syrien russische Söldner kämpfen, ist seit zwei Jahren ein offenes Geheimnis. Privatarmeen sind in Russland verboten. Die Teilnahme an bewaffneten Konflikten auf dem Gebiet eines anderen Staates wird nach Paragraf 359 des Strafgesetzbuches mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft. Auf das Werben, Trainieren und Finanzieren solcher Gruppen stehen bis zu 15 Jahre. Aber schon im Herbst 2015 berichteten kritische russische Medien von einer Söldner-Truppe, die sich auf einem Übungsplatz in der Nähe einer Brigade des Militärgeheimdienstes Gru im Gebiet Krasnodar im Süden Russlands auf ihre Einsätze vorbereite. Aufgebaut habe die Truppe Dmitrij Utkin, ein Hauptmann der Reserve und ehemaliger Elite-Soldat mit dem Kampfnamen "Wagner". Etwa 3000 Mann stark soll die "Gruppe Wagner" sein.

Als Vorbild für die Privatarmee dürfte die US-Firma Academi gedient haben, besser bekannt als Blackwater. Nach den Operationen in Afghanistan und im Irak setzte Washington dort mehr private Kämpfer als reguläre Truppen ein. 2012 hatte Wladimir Putin, damals Premier, erklärt, "Privatarmeen können tatsächlich ein Instrument sein, um nationale Interessen durchzusetzen, ohne dass der Staat direkt beteiligt ist." Die Nutzung solcher Unternehmen in militärischen Auseinandersetzungen hat in den vergangenen Jahren weltweit zugenommen. Auch die USA und andere westliche Staaten greifen in Konfliktfällen auf sie zurück. Anders als bei getöteten Soldaten müssen Regierungen nicht die Verantwortung übernehmen, wenn es Opfer bei Privatunternehmen gibt. Die Kämpfer sind meist ehemalige Soldaten.

Dass das ein durchaus lukratives Geschäft sein kann, enthüllte jetzt das Internetportal Fontanka.ru. Von allen Gas- und Ölquellen, die wieder unter die Kontrolle des Assad-Regimes gebracht werden, stehe einer russischen Sicherheitsfirma ein Viertel der Fördermenge zu. Ein Informant im russischen Energieministerium habe bestätigt, eine Firma mit Namen "Euro Polis" habe sich verpflichtet, die von den Gegnern des Regimes besetzten Öl- und Gasfelder und Raffinerien zu befreien und anschließend zu bewachen. Im Gegenzug erhalte Euro Polis ein Viertel der geförderten Energieträger. Die Kosten für Kämpfer und Munition würden zusätzlich abgerechnet.

Euro Polis gehört Fontanka.ru zufolge zum Firmennetzwerk von Jewgenij Prigoschin. Der Milliardär wurde 2014 als Finanzier der "Petersburger Troll-Fabrik" bekannt, deren Angestellte Diskussionen im Internet beeinflussen sollen. Seine Catering-Firmen haben ein Monopol bei der Verpflegung der russischen Armee. Da Prigoschin Bankette für den Kreml ausgerichtet hat, ist er auch unter dem Spitznamen "Putins Koch" bekannt. Prigoschin soll auch hinter der Gruppe Wagner stehen.

Als Euro Polis im Juli 2016 gegründet wurde, trug man als Geschäftszweck den Handel mit Lebensmitteln ein. Im Januar 2017 wechselte der Geschäftszweck zu Förderung von Erdöl, Gas und Kohle und verwandte Tätigkeiten. Im Mai 2017 eröffnete die Firma eine Filiale in Damaskus. Offiziell lehnte das russische Energieministerium eine Stellungnahme ab, mit der Begründung, es seien Geschäftsgeheimnisse berührt. Aber in einem Interview hatte der russische Energieminister Alexander Nowak im März 2017 gesagt, bei einem Besuch des syrischen Energieministers Ali Ghanem im Dezember 2016 in Moskau habe man "die Teilnahme von einer Reihe großer russischer Unternehmen bei der Förderung von Öl und Gas auf dem Gebiet der Arabischen Republik besprochen".

Die Schlacht am 7. Februar fand in der Nähe des Öl- und Gasfelds Al Isba statt. Kurdische Einheiten des SDF hatten es vom IS zurückerobert. Jewgeni Schabajew, der Anführer einer paramilitärischen Kosaken-Organisation mit Beziehungen zu russischen Sicherheitsunternehmen, sagte der Agentur Reuters, er habe mit Verwundeten gesprochen. Sie hätten gesagt, an den Kämpfen um Deir al-Sour seien rund 550 Mitarbeiter russischer Sicherheitsfirmen beteiligt gewesen.

Nach Schabajews Informationen habe man die Reaktion der von den USA geführten Koalition testen wollen. Die US-Streitkräfte hätten das russische Militär informiert, dass sie einen Abwehrschlag vorbereiteten. Unklar sei, ob die Warnung von den russischen Kräften an die Sicherheitsfirma weitergegeben worden sei. Das russische Verteidigungsministerium warf den USA vor, der Zwischenfall habe "ein weiteres Mal gezeigt, dass das wahre Ziel der US-Präsenz in Syrien nicht der Kampf gegen den IS ist, sondern die Eroberung und Kontrolle der Wirtschaft, die allein der Syrischen Arabischen Republik gehört".