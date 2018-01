15. Januar 2018, 18:57 Uhr Russland Der Nawalny-Stiftung droht das Aus









Bei der Präsidentenwahl darf der Politiker nicht kandidieren. Nun könnte auch seine seine Organisation verboten werden.

Im Streit um den Ausschluss Alexej Nawalnys von der russischen Präsidentenwahl legen die Behörden nach. Sie wollen eine für den Oppositionellen wichtige Stiftung auflösen. Ein Moskauer Gericht teilte am Montag mit, es werde am 22. Januar über eine mögliche Schließung der Organisation Fünfte Jahreszeit entscheiden. Die Stiftung ist nach Darstellung von Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow das organisatorische Standbein des Wahlkampfes. Seit Monaten kämpft der 41-jährige Blogger Nawalny dafür, bei der Wahl am 18. März anzutreten.