30. Oktober 2017, 13:19 Uhr Russland-Affäre Trumps Ex-Wahlkampfchef aufgefordert, sich Behörden zu stellen









Feedback

Die US-Justiz wird in der Russland-Affäre aktiv. Sie will Paul Manafort der "New York Times" zufolge in Gewahrsam nehmen. Noch ist unklar, was ihm konkret vorgeworfen wird.

Im Zuge der Ermittlungen zur Russland-Affäre will die US-Justiz laut einem Zeitungsbericht den früheren Wahlkampfleiter von Präsident Donald Trump in Gewahrsam nehmen. Wie die New York Times am Montag berichtete, ging Ex-Kampagnenchef Paul Manafort die offizielle Aufforderung zu, sich den Behörden zu stellen.

Laut einem Bericht des Senders CNN will Manafort dieser Aufforderung auch nachkommen.

Was dem 68-Jährigen genau vorgeworfen wird, ist allerdings noch unklar. In der Affäre geht es um den Verdacht illegaler Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung.