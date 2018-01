25. Januar 2018, 18:50 Uhr Rüstungsgeschäfte Jetzt sagt Gabriel Nein









Der Außenminister erlaubt der Türkei nun doch nicht, Panzer nachzurüsten. Die Rüstungs­exportpolitik werde Gegenstand der Koalitions­verhandlungen.

Von Mike Szymanski , Berlin

An der syrischen Grenze: Leopard-2-Panzer der türkischen Armee. (Foto: Ozan Kose/AFP)

Angesichts des Einmarsches der Türkei in Nordsyrien nimmt Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) Abstand von Rüstungsgeschäften mit Ankara. "Was die aktuellen Beratungen über Rüstungsexporte angeht, so ist für die Bundesregierung klar, dass wir nicht in Spannungsgebiete liefern dürfen und dies auch nicht tun werden", sagte Gabriel am Donnerstag. Er reagierte damit auf heftige Kritik nicht nur aus der Opposition, sondern auch von SPD und Union, die unmittelbar vor der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen stehen.

Ankara hatte Berlin darum gebeten, seine Leopard-2-Panzer aus deutscher Produktion mit besseren Schutz- und Verteidigungssystemen nachzurüsten. Gabriel hatte sich bei einem Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu in seiner Heimatstadt Goslar im Zuge eines Annäherungskurses dafür ausgesprochen. Er begründete dies damit, dass die Türkei, ein Nato-Partner, Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz IS sei. Seit einigen Tagen aber geht Ankara mit den Leopard- 2-Panzern gegen kurdische Milizen in Nordsyrien vor; so legen es zumindest Medienberichte nahe. Der Druck war deshalb auf Gabriel gewachsen, die Pläne zurückzuziehen. Dem Vernehmen nach hatte auch Kanzlerin Angela Merkel darauf gedrungen, ein Signal in dieser Frage zu setzen.

Gabriel sagte nun, in der geschäftsführenden Bundesregierung sei man sich einig, "mit der Beratung von kritischen Vorhaben bis zur Neubildung einer Regierung zu warten". Die künftige Rüstungsexportpolitik werde Gegenstand der Koalitionsverhandlungen sein. Bei diesem Thema ist es vor allem Gabriels SPD, die eine deutlich restriktivere Genehmigungspraxis einfordert. Ob Gabriel der künftigen Bundesregierung weiter angehören wird, ist offen.

Vor allem in seiner Person hat die türkische Seite wieder einen Ansprechpartner gefunden, nachdem sich das Verhältnis zu Berlin wegen Massenverhaftungen in der Türkei in Folge des Putschversuchs 2016 und wegen des Abbaus rechtsstaatlicher Prinzipien massiv verschlechtert hatte. Noch immer hält Ankara deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in Haft. Der prominenteste Fall ist der des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel. Seit Spätsommer 2017 bemühen sich jedoch Ankara und Berlin um den Abbau der Spannungen. Auch der Panzer-Deal sollte helfen, das Verhältnis weiter zu verbessern. Mit dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien haben sich jedoch die Umstände geändert.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen unterstützte die Entscheidung. "Noch schöner wäre es gewesen, wenn Gabriel es vermocht hätte zu sagen, dass ein politischer Fehler korrigiert wird, anstatt das Thema formal zu vertagen", sagte er. Gabriel müsste eine solche Lieferung ausschließen. Katja Keul, Verteidigungsexpertin der Grünen, sagte, es komme nicht darauf an, ob die Regierung geschäftsführend im Amt sei oder nicht. "Eine Aufrüstung türkischer Panzer, die für einen völkerrechtlichen Angriffskrieg genutzt werden, kann und darf nicht genehmigt werden."